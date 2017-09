Les Rencontres de l'orientation auront lieu les 14 octobre et 25 novembre

Lucas Jakubowicz JDN Mis à jour le 18/09/17 16:49

Aider les lycéens à s'orienter le mieux possible : tel est l'objectif de deux manifestations qui auront lieu en octobre et en novembre 2017.

Le salon spécial année du bac

Le samedi 14 octobre 2017 se tiendra à La Cité de la Mode et du Design "Les Rencontres de l'orientation : spécial année du bac". Le but de ce rassemblement destiné aux lycéens de première et de terminale ? Obtenir de précieux conseils pour choisir son parcours universitaire et remplir le dossier d'Admission Post Bac.

Le salon propose des conférences animées par la rédaction du Figaro Etudiant (choisir son école de commerce, réussir sa première année à l'université, lutter contre le stress et l'anxiété…). Les participants peuvent également s'entretenir avec des coachs du réseau d'orientation scolaire Mental'O qui proposent leur aide pour optimiser son choix d'étude, éviter les erreurs d'orientation ou encore pour rédiger des lettres de motivation pour intégrer une formation universitaire.

A cette occasion, près d'une soixantaine d'établissements de l'enseignement supérieur (universités, BTS, IUT, classes préparatoires aux grandes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs) seront présents afin de présenter leur offre pédagogique et les débouchés de leur formation.

Renseignements pratiques

Site Internet : Les rencontres de l'orientation

Adresse : Cité de la Mode et du Design, 34 quai d'Austerlitz, 75013 Paris

Date : le samedi 14 octobre 2017 de 9h à 18h

Contacter l'équipe commerciale : exposants@figarocms.fr

Le salon spécial Formations et métiers de la création

Cette année, Le Figaro Etudiant organise un autre rendez vous : le salon spécial formations et métiers de la création. Celui-ci aura lieu le samedi 25 novembre au Carreau du Temple. Il permettra aux lycéens et aux étudiants de découvrir les métiers liés à l'univers de la création (mode, design, luxe, web, animation 3D).

Les participants pourront participer à des échanges avec des professionnels du secteur, rencontrer les meilleurs écoles, assister à des conférences ou des ateliers pratiques. Un coach sera également présent pour aider les étudiants dans leur choix d'orientation.

