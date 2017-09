Infographie : la durée moyenne d'une recherche d'emploi est...

Lucas Jakubowicz JDN Mis à jour le 14/09/17 14:58

Si la quête d'un travail peut mettre les nerfs à rude épreuve, une large partie de la population soit épargnée par les longues et fastidieuses recherches.

Que ce soit suite à une démission, une rupture conventionnelle, un licenciement ou encore une entrée officielle sur le marché du travail une fois son diplôme en poche, la recherche d'un emploi est une étape obligatoire de la vie professionnelle. Mais quelle est la durée moyenne de cette recherche en France ? C'est la question à laquelle a répondu une étude menée par BVA en 2017. Voici les résultats mis en forme par notre partenaire re.sources, le DataLab de l'emploi de Randstad.

Cliquer sur l'image pour zoomer. © Randstad

Selon les résultats de l'étude, seules 13% des personnes en quête d'emploi doivent prolonger leur recherche plus d'un an. Près de la moitié (48%) des demandeurs d'emploi trouve chaussure à son pied après un à trois mois de recherche. L'étude montre également que la durée moyenne de recherche est de 7 mois. 15% des répondants envoient des CV et des lettres de motivation entre sept à douze mois et 24% entre quatre à six mois.

