Infographie : où veulent travailler les 18-24 ans ?

Lucas Jakubowicz JDN Mis à jour le 20/09/17 14:56

Contrairement à certaines idées reçues, ce ne sont pas dans les start-up ou les ONG que la jeune génération rêve de faire carrière...

Les 18-24 ans entrent peu à peu sur le marché du travail. Pour les attirer et les fidéliser, les entreprises rivalisent d'ingéniosité en matière de management, mais aussi de marque employeur. Mais la taille et la forme de l'entreprise sont également importantes aux yeux de ces nouveaux salariés. L'Ifop a demandé à cette catégorie de la population le type d'entreprise où elle souhaiterait le plus travailler. Voici les résultats mis en forme par notre partenaire re.sources, le DataLab de l'emploi de Randstad.

Cliquez sur l'image pour zoomer © Randstad

Le verdict est sans appel, ce sont les TPE et les PME qui attirent prioritairement les jeunes (45%). Elles devancent nettement les start-up qui recueillent 22% des suffrages de cette fameuse génération Z. Les personnes interrogées sont 12% à privilégier un début de carrière dans un établissement public ou dans une grande entreprise. Enfin, soulignons que seuls 9% des 18-24 ans citent prioritairement les ONG.

