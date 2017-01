Xavier Romatet (Condé Nast) sera en direct sur le JDN mercredi 4 janvier à 12h30

Le patron de Condé Nast France est l'invité de l'émission #Media, organisée en partenariat avec CB News. Il viendra faire le point sur le développement des marques du groupe.

Le président de Condé Nast France, Xavier Romatet, sera le prochain invité de l'émission #Media, organisée en partenariat avec CB News et dédiée à l'actualité des médias. Xavier Romatet est vice-président de Condé Nast International depuis le 1er janvier 2017. Il rejoint, à ce titre, le comité exécutif du groupe et aura un rôle clé dans le développement des relations avec les grands partenaires du groupe, depuis Paris. Conde Nast International qui s'étend sur 28 pays, compte 143 publications, 100 sites internet dans le monde et touche plus de 340 millions de lecteurs. Les plus prestigieux titres de son portefeuille sont Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ, Self, Conde Nast Traveler, Allure, Architectural Digest, Wired.

Arrivé chez Condé Nast France en tant que président en avril 2006, Xavier Romatet a géré le lancement de GQ en 2008, de Vanity Fair en 2013 et de 8 nouveaux hors-séries. Il a initié la forte croissance du groupe sur le digital, canal qui représente près de 20% des activités du groupe et le développement des activités hors-médias (9% du chiffre d'affaires).