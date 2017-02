Les actionnaires d'Audience Square et La Place Media disent oui à la fusion

Les conseils d'administration des deux places de marché média ont donné leur feu vert à un rapprochement. Se pose notamment la question de leur valorisation et de leur gouvernance.

Il y a pile un an le JDN écrivait le scénario d'une fusion entre les deux places de marché média françaises, La Place Media et Audience Square. Désormais, selon nos informations, les conseils d'administration des deux entités ont officiellement donné le feu vert. La Place Media et Audience Square étudient donc de façon active les conditions du rapprochement.

Les parties-prenantes espèrent ficeler le dossier d'ici septembre.

Parmi les principales questions qui vont se poser : la valorisation de chacune des entités et le sujet de la gouvernance. Pas une mince affaire. Au sein d'Audience Square, chaque actionnaire dispose par exemple d'une voix. Pas évident que cela puisse perdurer dans le nouvel ensemble où les plus gros voudront sans doute peser plus que les autres. La Place Media compte cinq actionnaires, Audience Square dix. La fusion impose de réunir tout ce petit monde et de mettre en place un pacte d'actionnaires au sein d'une nouvelle structure. Les parties-prenantes espèrent ficeler le dossier d'ici septembre.

Place de marché Actionnaires La Place Media Amaury Médias, FigaroMedias, France Télévisions Publicité, Lagardère Publicité, TF1 Publicité Audience Square Altice Media, CCM Benchmark, Le Monde, Les Echos, Le Point, Libération, M6, Prisma Media, NextRadioTV, RTL Net

Le rapprochement était inéluctable alors que le chiffre d'affaires des deux entités s'est rétracté en 2016 et que les plus gros éditeurs ont décidé de recentrer leur offre publicitaire autour d'un full-stack (Figaro – CCM Benchmark avec Appnexus, Le Monde avec Google et M6 avec Freewheel). "Une tendance qui ne remet pas en question le bien-fondé d'une place de marché commune à tous ces éditeurs, assure un cadre d'une des deux sociétés. Tous, même ceux qui ont leur full-stack, veulent pouvoir se reposer sur un réseau tiers."

Alternative au duo Facebook – Google

Un premier pas vers la fusion a été amorcé en décembre dernier, sous la forme d'une offre publicitaire associant ciblage socio-démographique et diffusion d'un format vidéo sur les inventaires des deux places. Les acheteurs peuvent désormais enchérir via le DSP de Freewheel pour acheter cet habillage vidéo réalisé par Sublime Skinz au sein des 550 sites médias concernés. Ils peuvent venir piocher dans le "cookie pool" issu des données socio-démographiques des deux places. Une mise en commun pilotée par nugg.ad. "Le produit a été très bien accueilli par le marché. Nous allons sans doute en lancer d'autres, avant même que la fusion ne soit effective."

La Place Media et Audience Square, dont les équipes poussaient au rapprochement, ne désespèrent pas de constituer une alternative au rouleau compresseur Facebook – Google. Alors que le display classique s'essouffle, le duo mise sur la vidéo mais aussi sur le native advertising. Il s'est ainsi rapproché d'un acteur majeur du secteur, Quantum Advertising.

Et aussi :