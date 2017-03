Valéry Gerfaud (M6 Web) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

Le directeur général de M6 Web vient faire le point sur les derniers projets digitaux de son groupe et le rachat de la filiale française de RTL.

Le directeur général de M6 Web Valéry Gerfaud est l'invité de l'émission #Media qui se tiendra le mercredi 29 mars à 12h30. Dans cette émission dédiée à l'actualité des médias et d'Internet, réalisée avec CB News, Valéry Gerfaud, fera le point sur les projets digitaux de la chaîne. Parmi ceux-ci, le lancement de l'offre de télévision en ligne du groupe, 6play, il y a 15 mois, qui séduit aujourd'hui 15 millions d'utilisateurs.

Membre du comité exécutif du Groupe M6 depuis novembre 2007, il commentera également la récente annonce du rachat de RTL France par le groupe pour près de 216 millions d'euros. Un moyen, à l'heure de la concentration du marché, de donner naissance à un poids-lourd des médias.

Valéry Gerfaud a auparavant été directeur général de Club Internet. Entre 1997 et 2005, il a occupé plusieurs fonctions au sein de SFR dont celles de directeur marketing grand public et directeur du programme multimedia mobile. Valéry Gerfaud est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE.