Infographie : les 10 sites Web les plus visités au monde

Qui de Google ou Facebook emporte la palme ? Quels sont les acteurs chinois à s'immiscer dans le classement ? La réponse dans cette infographie de notre partenaire Statista.

Et le site le plus visité chaque jour dans le monde en 2016 est... Youtube. La plateforme vidéo a accueilli 1,5 milliard de visiteurs lors du 11 septembre 2016, selon les données communiquées par le cabinet Roland Berger et Alexa, compilées dans cette infographie réalisée par notre partenaire Statista. Le geant du Web, Google, s'attribue les deux premières places de ce classement avec les 1,4 milliard de visiteurs sur son moteur de rechercher. Facebook complète le podium.

Les sites les plus visités au monde le 11 septembre 2016. © Statista - JDN

On retrouve dans ce classement les autres géants US du Web : Yahoo, Wikipedia, Amazon, Microsoft et Twitter. Mais aussi deux Chinois, Baidu et QQ.com. Le moteur de recherche chinois est positionné à la quatrième place avec 460 millions de visiteurs.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

