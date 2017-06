Benjamin Peyrel (Médiacités) Benjamin Peyrel (Médiacités) sera en direct sur #Media, mercredi à 12h30

Le cofondateur du journal en ligne consacré à l'enquête et l'investigation dans les métropoles sera l'invité de l'émission réalisée avec CB News.

Benjamin Peyrel, cofondateur de Médiacités, journal en ligne consacré à l'enquête et l'investigation dans les métropoles, sera le prochain invité de #Media, émission réalisée avec CB News et dédiée au monde des médias et d'Internet. Lancé le 1er décembre dernier à Lille, Médiacités s'est depuis étendu à Toulouse et Lyon. Le média, qui s'appuie sur un réseau de pigistes locaux, souhaite "lutter contre la constitution de baronnies, déverrouiller les systèmes quels qu'ils soient et endiguer la défiance généralisée qui mine notre démocratie", expliquent les fondateurs dans leur manifeste.

Créé par sept associés, dont une majorité d'anciens de L'Express et de L'Expansion, le média fonctionne sur abonnement uniquement avec des offres pour les particuliers (6,90 euros par mois avec le premier mois à 1 euro) et les entreprises ou collectivités (399 euros par an jusqu'à 10 accès). Un modèle économique qui doit lui permettre d'atteindre l'équilibre passés les 3 000 abonnés par ville.