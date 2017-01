Impôt sur le revenu 2017 : barème, tranches et calcul

En 2017, les seuils des tranches du barème seront revalorisés et jusqu'à 20% de réduction d'impôts seront accordés à certains contribuables.

[Mise à jour du vendredi 16 décembre 2016 à 21h10] La baisse d'impôts de 20% prévue pour 2017 et qui devrait bénéficier à 5 millions de foyers fiscaux s'appliquera dès le mois de janvier pour les contribuables mensualisés et à compter de février pour ceux qui règlent l'IRPP par tiers provisionnel. Les députés ont en effet voté ce jeudi 15 décembre un amendement déposé en ce sens par le gouvernement au projet de loi de finances pour 2017, dans lequel le geste fiscal est prévu,.

Qui paie l'impôt sur le revenu ?

Qui paie les impôts sur le revenu (IR) en France ? En 2015, la part des foyers fiscaux imposés était de 45,6%, soit 17,1 millions des 37,4 millions de foyers fiscaux. C'est 0,9 point de moins que l'estimation de 46,5% qu'avait donnée le ministère des Finances publiques en septembre 2015 et 2,5 points de moins qu'en 2014, quand 48,1% de ménages avaient payé l'impôt sur les revenus (soit 17,9 millions de foyers fiscaux sur les 37,1 millions au total). En 2013, la part des foyers fiscaux imposés s'élevait à 52,3%, soit 19,2 millions d'imposés (avant neutralisation du crédit d'impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire).

Cette baisse du nombre de foyers imposés s'explique par les mesures prises en 2014 et 2015 pour alléger la charge des contribuables "modestes" : réindexation du barème de l'IR sur l'inflation et mise en place d'une réduction d'impôt exceptionnelle en 2014, suivies d'une réforme du bas du barème de l’impôt sur le revenu en 2015. Et ce n'est pas fini : la baisse d'impôts sur le revenu de 2 milliards d'euros votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances pour 2016 devrait faire tomber la part des foyers fiscaux imposables à 46% en 2016. 8 millions de foyers fiscaux seront gagnants, estime le gouvernement qui a relevé le plafond d'application de la décote pour les ménages à faibles ressources à compter de l'impôt 2016.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Une nouvelle baisse d'impôt sur le revenu sera accordée aux ménages en 2017 est connu. Le geste fiscal sera d'une ampleur de 1 milliard d'euros et bénéficiera à 7 millions de foyers fiscaux, comme l'a annoncé le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin le 9 septembre 2016, soit un gain moyen de 154 euros par foyer. Pour 5 millions d'entre eux, le gain moyen sera même de 193 euros. La mesure, inscrite au projet de loi de Finances pour 2017, consistera en une réduction d'impôt de 20% pour les personnes seules (célibataires, veuves ou divorcées) dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 18 500 euros net par an (un lissage jusqu'à 20 500 euros est prévu de sorte à éviter les effets de seuil) et jusqu'à 37 000 euros pour les couples avec, là encore, un lissage jusqu'à 41 000 euros (limite majorée de 3 700 euros par enfant).

Ainsi, la remise d'impôt sera de :

191 euros pour un célibataire gagnant 1 700 euros de revenus net mensuels

465 euros un couple (bénéficiant d'une imposition commune, un avantage fiscal qu'offre le mariage mais aussi le Pacs) sans enfant avec 3 400 euros de revenus net mensuels

423 euros pour un couple (sous couvert d'imposition commune, toujours) avec un enfant et 3 770 euros de revenus net mensuels

360 euros pour un couple (imposé communément) avec deux enfants et 4 100 euros de revenus

249 euros pour un couple (imposé communément) avec 3 enfants et 4 790 euros de revenus

87 euros pour un célibataire avec enfant et 2 400 euros de revenus.

Autre largesse accordée aux ménages, en 2017, l'avantage fiscal jusque-là accordé pour les dépenses de services à domicile, dont les personnes non actives et donc non imposables (personnes handicapées et retraités, notamment), de fait, ne bénéficiaient pas, sera transformé en crédit d'impôt pour tous. La mesure, dont le coût est estimé à 1 milliard d'euros, bénéficiera à 1,3 million de ménages.