Impôts 2017 : le service de télédéclaration est ouvert

Les contribuables peuvent déclarer leurs revenus via le site Internet ou l'application des impôts à compter de ce mercredi 12 avril. Ils ont jusqu'au 6 juin dans certains départements.

La campagne déclarative à l'impôt sur le revenu est définitivement lancée. Le service de télédéclaration des revenus, accessible depuis le site Internet des impôts ou via l'application pour smartphone et tablette Impots.gouv, ouvre ce mercredi 12 avril. Il restera actif jusqu'au mardi 6 juin, date limite de déclaration en ligne dans les départements de la zone 3, c'est-à-dire ceux numérotés de 50 à 976.

Les contribuables qui résidaient dans ces territoires au 1er janvier 2017 et qui passeront par la voie électronique ont jusqu'au mardi 6 juin, soit 20 jours de plus que les contribuables qui utiliseront le formulaire papier, pour souscrire leur déclaration d'impôts. Ces derniers ont, eux, jusqu'au mercredi 17 mai pour remplir et retourner leur feuille d'impôt, quel que fut leur lieu de résidence au 1er janvier dernier. Comme chaque année, les déclarants qui passent par Internet pour remplir leurs obligations déclaratives bénéficient en effet d'un délai supplémentaire par rapport à ceux qui utilisent le bon vieux formulaire papier.

Dans certains territoires, le service de déclaration en ligne fermera dès le mardi 23 mai

Cet avantage varie en fonction du lieu de résidence. Les télédéclarants cités plus haut sont les mieux lotis. Ceux qui vivaient dans les départements de la zone 2 en ce début d'année (ceux numérotés de 20 à 49) doivent en effet rendre leur copie numérique au plus tard le mardi 30 mai. Et le sursis est encore plus court pour les usagers de la zone 1 (départements 01 à 19) qui n'ont, eux, que jusqu'au mardi 23 mai pour déclarer leurs revenus en ligne. Reste que l'administration fiscale leur laisse 6 jours de plus qu'aux déclarants papier pour se mettre en règle.

A noter que certains contribuables n'ont pas le choix du support et sont obligés de déclarer leurs revenus en ligne. Il s'agit de ceux dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence de 2015 (celui qui figure sur l'avis d'imposition reçu en 2016) excède 28 000 euros. Une exception est toutefois prévue pour les foyers fiscaux dont les membres ne sont pas en capacité de télédéclarer leurs revenus, comme les personnes âgées qui ne savent pas se servir d'Internet et les ménages qui habitent dans des zones mal desservies en haut débit. Ceux-là devront faire savoir au fisc qu'ils ne sont pas en mesure de déclarer leurs impôts par Internet.

Les déclarants concernés par l'obligation de télédéclarer leurs revenus et qui ne s'y soumettront pas alors qu'ils n'ont aucune excuse se verront sanctionner d'une amende de 15 euros, mais seulement s'il s'agit d'une récidive, c'est-à-dire s'ils ont déjà commis pareil manquement en 2016. Le gouvernement mise aussi sur les avantages de la déclaration de revenus en ligne pour inciter toujours plus de contribuables à prendre le virage du numérique. Parmi les arguments avancés pour convaincre les récalcitrants figure la simplicité de la démarche en ligne : "Si vous n'avez aucune modification à apporter à votre déclarations d'impôts en ligne, quatre écrans suffisent à la valider", vantait en 2016 le ministre des Finances Michel Sapin. En 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus sera généralisée. L'objectif ? Accompagner la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source qui interviendra au 1er janvier 2018.