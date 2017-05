Quels formulaires télécharger en 2017 pour sa déclaration d'impôts ?

IMPOT SUR LE REVENU. Tous les contribuables qui n'ont pas fait le choix du 100% électronique reçoivent le formulaire 2042. Mais d'autres imprimés sont parfois nécessaires en fonction du type de revenus à déclarer.

La déclaration de revenus peut s'avérer un véritable casse-tête. Surtout pour celles et ceux qui passent par le formulaire papier, qu'ils le veuillent bien ou qu'ils y soient contraints (la déclaration d'impôts en ligne est obligatoire pour certains contribuables).

Les autres, les télédéclarants, auxquels le fisc accorde de plus en plus d'avantages chaque année, se voient présenter les rubriques dont ils ont besoin en fonction de la nature des revenus qu'ils ont à déclarer (salaires, revenus fonciers, locations meublées non professionnelles…). S'ils ont perçu une nouvelle catégorie de ressources en 2016, il leur suffit de cocher la case correspondante à l'étape 3 de la déclaration en ligne, intitulée "Revenus et charges".

Les déclarants papiers qui se trouvent dans cette situation doivent, quant à eux, se rendre en mairie, ou au centre des finances publiques de leur domicile. Plus simplement, ils peuvent aussi se les procurer en les téléchargeant sur le site Internet des impôts. Voici les imprimés annexes au formulaire 2042, qui est celui de la déclaration principale (cliquez sur l'intitulé pour les télécharger gratuitement) :

Tous les montants imposables ne sont pas pré-remplis. © JDN

Pour rappel, celles et ceux qui passent par la déclaration papier ont jusqu'au 17 mai 2017, minuit, pour se mettre en règle avec le fisc. Pour les contribuables qui souscrivent leur déclaration d'impôts en ligne, la date de déclaration d'impôts à ne pas dépasser n'est pas celle-ci. Ils bénéficient en effet d'un délai supplémentaire, plus ou moins long en fonction de leur département de résidence, pour déclarer leurs revenus 2016.