Impôts : le service de télécorrection des déclarations ouvrira bientôt

Les contribuables passés par Internet pour déclarer leurs revenus de 2016 pourront prochainement modifier certaines informations via une plateforme dédiée, et ce jusqu'au 1er décembre 2017. Mode d'emploi.

Nul n'est à l'abri de commettre une erreur dans sa déclaration d'impôts en ligne. Par exemple, sous-estimer (ou surestimer) ses revenus, charges ou dépenses ouvrant droit à un crédit d'impôt. Vous pourrez rectifier les informations que vous pensez erronées à compter du mardi 1er août 2017 via le service de télécorrection, en ligne sur le site Internet des impôts, qui restera accessible jusqu'au vendredi 1er décembre 2017.

Pour cela, il vous suffira de vous rendre sur la page d'accueil du site Impots.gouv.fr et de cliquer sur la rubrique "Corriger ma déclaration en ligne de 2017" ou sur votre espace sécurisé. Dans un cas comme dans l'autre, il vous sera demandé de renseigner vos identifiants de connexion, c'est-à-dire :

Votre mot de passe, si vous en avez déjà un, ainsi que votre numéro fiscal

Ou, si vous n'avez pas encore défini de mot de passe, votre numéro de déclarant en ligne ainsi que votre revenu fiscal de référence et, toujours, votre numéro fiscal.

Une fois connecté, vous pourrez alors modifier les montants déclarés et cocher (ou décocher) des cases. Toutes ? Non. Certaines informations, celles qui concernent votre situation familiale par exemple (mariage, Pacs, divorce…), ne sont pas révisables via le service de télécorrection. Pour les rectifier, vous devez vous connecter à votre espace particulier et cliquer sur l'intitulé "Faire une réclamation" dans la rubrique "Réclamer".

Les informations relatives à la situation de famille ne sont pas modifiables via ce service

Attention, les usagers ayant souscrit leur déclaration d'impôts sur le site de l'administration fiscale sans la valider – il arrive que des télédéclarants prennent la fin du processus déclaratif pour la fin d'une étape – ne pourront pas profiter du service de télécorrection. Ce dernier figure au nombre des avantages que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) accorde aux télédéclarants pour convertir un maximum de contribuables à la déclaration des revenus en ligne. Celles et ceux qui se sont mis en règle avec le fisc via la traditionnelle version papier du formulaire 2042 peuvent, eux aussi, modifier leur déclaration d'impôts a posteriori, en déposant une déclaration de revenus rectificative.

Si vos corrections changent le montant de votre impôt, vous recevrez un nouvel avis

Et ensuite ? Si la/les modification(s) que vous apporterez impacte(nt) le montant de votre impôt sur le revenu, vous recevrez un avis d'imposition corrigé. Que faire si vous avez déjà réglé l'addition entre temps ? Si la facture est finalement moins salée, vous bénéficierez d'une restitution d'impôt. Si au contraire la note augmente suite aux rectifications auxquelles vous avez procédé, vous devrez vous acquitter du surplus en respectant la date limite de paiement indiqué sur votre nouvel avis d'impôt. Si vous avez adhérez aux prélèvements automatiques, ces derniers s'ajusteront d'eux-mêmes. A noter que les patrimoines inférieurs à 2 570 000 euros peuvent utiliser le service de télécorrection pour modifier certaines informations de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Payer moins d'impôts : ce que vous devez faire avant la fin de l'année Voir le dossier

Et aussi