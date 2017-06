Classement PIB : les pays les plus riches du monde

Découvrez le nouveau classement 2017 des PIB mondiaux ainsi que le palmarès des PIB par habitant.

La France conservera son rang de sixième puissance économique mondiale en 2017. Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'Hexagone restera derrière le Royaume-Uni, qui l'avait détrôné en 2014, et dont le PIB s'élèvera à 2 610 milliards d'euros. C'est 40 milliards de plus que le PIB français qui, lui, plafonnera à 2 570 milliards d'euros.

1er : Etats-Unis, 19 377 milliards de dollars Voir le classement © Samuel Wernain Les Etats-Unis, pays le plus riche du monde.

Statu quo également pour les Etats-Unis, qui campent en 2017 à la première place du palmarès des pays les plus riches du monde. Le PIB des USA en dollars courants s'élèvera à 19 377 milliards, un chiffre en progression de 4% sur douze mois. Et selon les prévisions du FMI, ils conserveront en 2017 leur avance sur la Chine, deuxième du classement avec un PIB de 12 362 milliards de dollars (+9%). Toutefois, l'écart en faveur du pays de l'Oncle Sam se réduira : 7 015 milliards de dollars les sépareront en 2017 contre 7 170 milliards un an plus tôt.

A noter que si l'on prend en compte le PIB exprimé en parité de pouvoir d'achat (PPA), un outil qui mesure le pouvoir d'achat des monnaies par rapport à un panier de produits, la Chine s'imposera pour la quatrième année consécutive comme la première puissance économique mondiale en 2017, avec un PIB de 23 066 milliards, devant le pays de l'Oncle Sam (19 377 milliards de dollars).

Les pays au plus gros PIB (estimations 2017, prix courants) Rang Pays PIB 2017 (milliards $) PIB 2016 (milliards $) Evolution 1 Etats-Unis 19 377 18 562 +4% 2 Chine 12 362 11 392 +9% 3 Japon 5 106 4 730 +8% 4 Allemagne 3 619 3 495 +4% 5 Royaume-Uni 2 610 2 650 -2% 6 France 2 570 2 488 +3% 7 Inde 2 458 2 251 +9% 8 Brésil 1 954 1 770 +10% 9 Italie 1 895 1 852 +2% 10 Canada 1 627 1 532 +6% 11 Corée du Sud 1 521 1 404 +8% 12 Russie 1 442 1 268 +14% 13 Australie 1 344 1 257 +7% 14 Espagne 1 303 1 252 +4% 15 Mexique 1 124 1 064 +6% 16 Indonésie 1 015 941 +8% 17 Pays-Bas 800 770 +4% 18 Turquie 769 736 +4% 19 Arabie Saoudite 689 638 +8% 20 Suisse 684 662 +3% 21 Argentine 595 542 +10% 22 Taïwan 536 519 +3% 23 Suède 532 517 +3% 24 Belgique 489 470 +4% 25 Pologne 488 467 +4% 26 Iran 438 412 +6% 27 Nigeria 414 415 0% 28 Émirats arabes unis 408 375 +9% 29 Thaïlande 404 391 +3% 30 Autriche 401 387 +4% Source : FMI

Le Japon restera sur la troisième marche du podium, avec un PIB 2017 largement inférieur à celui qu'enregistre son voisin asiatique. Derrière l'Archipel, l'Allemagne s'arroge de nouveau le 4e rang. Fort d'un produit intérieur brut de plus de 2 610 milliards de dollars en 2017 (-2% sur un an), le Royaume-Uni, même s'il sera le seul pays du classement à enregistrer une baisse, se maintiendra devant l'Hexagone.

Parmi les 20 pays les plus riches du monde en 2017, la Russie enregistrera la plus forte augmentation de son PIB, selon le FMI : +14%, à 1 442 milliards de dollars. Son rang au classement ne s'en trouvera cependant pas changé.

PIB par habitant

Seule évolution notable dans le classement des nations au plus gros PIB par habitant : l'Irlande, dont le produit intérieur brut par tête 2017 est estimé à 69 119 dollars par le FMI, qui ravit la quatrième place à Macao. Si le PIB par Irlandais devrait progresser de 5%, celui des Macanais devrait rester stable, à 67 264 dollars par habitant en 2017.

Les pays au plus gros PIB par habitant (estimations 2017, prix courants) Rang Pays PIB 2017 par habitant ($) PIB 2016 par habitant ($) Evolution 1 Luxembourg 109 370 105 829 +3% 2 Suisse 81 314 79 578 +2% 3 Norvège 73 591 71 497 +3% 4 Irlande 69 119 65 871 +5% 5 Macao 67 264 67 013 0% 6 Qatar 63 386 60 733 +4% 7 Islande 63 033 57 889 +9% 8 Etats-Unis 59 407 57 294 +4% 9 Singapour 55 252 53 053 +4% 10 Danemark 55 154 53 243 +4% 11 Australie 54 236 51 593 +5% 12 Suède 52 311 51 604 +1% 13 San Marin 51 109 49 579 +3% 14 Pays-Bas 46 829 45 210 +4% 15 Autriche 45 799 44 561 +3% 16 Finlande 44 852 43 492 +3% 17 Canada 44 412 42 319 +5% 18 Hong Kong 44 094 42 963 +3% 19 Allemagne 43 686 42 326 +3% 20 Belgique 42 662 41 491 +3% 21 Nouvelle-Zélande 40 596 38 066 +7% 22 Japon 40 408 37 304 +8% 23 Emirats arabes unis 40 198 38 050 +6% 24 France 39 621 38 537 +3% 25 Royaume-Uni 39 526 40 412 -2% 26 Israël 37 778 36 557 +3% 27 Italie 30 892 30 294 +2% 28 Corée du Sud 29 806 27 633 +8% 29 Puerto Rico 28 951 29 048 0% 30 Koweït 28 756 26 146 +10% Source : FMI

Définition du PIB (produit intérieur brut) : le PIB est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises (nationales ou internationales) situées sur le territoire. A ne pas confondre avec le PNB (produit national brut), qui comptabilise toutes les activités (biens et services) produits sur un territoire.

