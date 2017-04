Louis d'or 2017 : valeur et prix du Napoléon 20 francs

La valeur du louis d'or a commencé à décoller au milieu des années 2000. Découvrez combien vaut un louis d'or aujourd'hui.

En collection, le louis d'or désigne les pièces d'or fabriquées entre 1640 et 1792. Mais dans le langage courant, on parle de louis d'or pour faire référence au Napoléon 20 francs, une pièce d'or française créée par Napoléon Bonaparte au début du 19e siècle. Elle contient précisément de 5,80644 grammes d'or pur. Comme l'écu d'argent, cette monnaie ancienne a rencontré un franc succès auprès des Français. Les louis d'or ne sont plus utilisés depuis la Première guerre mondiale mais certains particuliers en possèdent encore. Quel usage en font-ils ? Il est possible de faire réaliser un bijou, notamment une bague avec un louis d'or. Certains détenteurs de louis d'or cherchent également à se renseigner sur l'évolution de leur cours et à connaître leur valeur actuelle afin de vendre leurs louis d'or au meilleur prix. Combien vaut un louis d'or ? La valeur intrinsèque d'un louis d'or s'élève à 221,76 euros. Quel est le prix d'un louis d'or ?

Evolution du cours du louis d'or depuis 1990 Date Cours du louis d'or Date Cours du louis d'or janv.-90 67,69 € janv.-11 206,50 € janv.-00 52,10 € janv.-12 259,80 € janv.-05 80,80 € janv.-13 242 € janv.-06 80 € janv.-14 172,10 € janv.-07 88,20 € janv.-15 186,70 € janv.-08 109 € janv.-16 189,50 € janv.-09 124 € janv.-17 212,20 € janv.-10 144 € janv.-18 - Source : Gold.fr

Au 19 avril 2017, le cours du louis d'or est de 234 euros. Il a atteint son plus haut historique depuis 1990 le 19 août 2011, à 293,7 euros. Au 2 janvier 2017, il était à 212,2 euros, soit une hausse de 12% sur un an et de 141% sur dix ans.

Pendant longtemps, le cours du Louis d'or est resté bas. Sa valeur faciale n'a commencé à décoller qu'au milieu des années 2000. Le site Internet Gold.fr précise qu'il n'y a que les pièces à l'effigie du Coq et de Marianne et frappées entre 1898 et 1914 pour lesquelles la cote en bourse est facilement vérifiable.