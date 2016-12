OVH construit un 1er data center outre-Rhin d'une capacité de 45 000 serveurs

L'hébergeur a acquis un bâtiment de 4 000 m2 à proximité de Francfort. Il va abriter le premier centre de données du groupe français en Allemagne. OVH prévoit d'y installer deux autres data centers.

Conformément à sa feuille de route, OVH annonce l'ouverture d'un premier centre de données en Allemagne (son nom de code : FRA1). Sa mise en service doit avoir lieu en avril 2017. Il sera installé à proximité de Francfort. Particulièrement dense en termes de data centers, cette zone a également été retenue par Amazon Web Services, Microsoft et Google pour l'implantation d'infrastructures cloud en Allemagne. Il s'agira du premier centre données d'OVH outre-Rhin. Le groupe prévoit d'en implanter deux autres à terme.

Le chantier s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement de 1,5 milliard d'euros. Un plan sur 5 ans qui vise à renforcer la présence de la société roubaisienne à l'international - avec à la clé la construction de 12 nouveaux data centers (en plus des 17 que possède aujourd'hui le groupe).

Un bâtiment de 4 000 m2

Pour ce premier centre de données en Allemagne, OVH précise avoir fait l'acquisition d'un bâtiment de 4 000 m2 (une ancienne imprimerie) offrant une capacité de 45 000 serveurs. Situé à proximité immédiate d'un important nœud du réseau électrique allemand, "ce site permettra aux clients de la zone D-A-CH (Allemagne, Autriche et Suisse) d'être connectés directement aux principaux points d'échange Internet d'Europe centrale et d'Europe de l'est", précise OVH.

Bénéficiant d'une sous-station de distribution électrique à quelques mètres, le data center sera relié (via deux chemins en fibre optique distincts) au point de présence du réseau mondial d'OVH situé à Francfort.

Une maîtrise totale de la chaîne de l'hébergement

"En réhabilitant un bâtiment au passé industriel plutôt que de recourir à la colocation au sein d'un data center existant, notre objectif est aussi de répliquer notre modèle de déploiement industriel. Il passe par une maîtrise totale de la chaîne de l'hébergement, de l'assemblage des serveurs jusqu'à la conception des data centers", précise-t-on chez OVH (voir le post officiel de cette annonce).

La nouvelle implantation dépendra de la filiale allemande du groupe, dont la création remonte à 2006.

