LibreOffice arrive enfin en mode cloud

A l'occasion de la sortie de sa version 5.3, la suite bureautique open source introduit une déclinaison taillée pour le cloud. Elle se destine avant tout aux fournisseurs informatiques et hébergeurs souhaitant proposer un tel service.

La Document Foundation avait annoncé dès 2011 son objectif de développer une déclinaison cloud de LibreOffice. C'est désormais chose faite. A l'occasion de la sortie de la version 5.3 de LibreOffice, la fondation introduit une déclinaison permettant d'accéder en ligne à la suite bureautique open source. Elle est baptisée LibreOffice Online (LOOL). Sous l'égide de la Document Foundation, le projet est porté par IceWarp, éditeur d'un outil de collaboration en mode SaaS, et la communauté open source Collabora.

LOOL introduit un éditeur 100% web, développé en HTML5 et JavaScript, qui reprend les codes du LibreOffice historique. Reposant sur le moteur applicatif de la suite, il est conçu pour prendre pleinement en charge l'ensemble des formats de fichier de LibreOffice, et notamment l'ODF (Open Document Format). LOOL intègre par ailleurs des fonctions de travail collaboratif.

Une distribution packagée proposée par Collabora

Reste que LibreOffice Online se présente d'abord comme un service serveur. Une brique qui se destine avant tout aux fournisseurs et hébergeurs souhaitant mettre à disposition de leurs clients une suite bureautique en mode SaaS. "LibreOffice Online, pour être pleinement fonctionnel, doit être intégré avec un accès fichier et un mécanisme d'authentification. Nous ne prévoyons pas de développer une solution cloud similaire à celles de Google et Microsoft, car cela sortirait de notre mission et notre projet", explique la Document Foundation.

Pour les entreprises souhaitant mettre rapidement en place la solution, la communauté Collabora a développé une distribution de LibreOffice Online. Baptisée Collabora Online Development Edition, elle propose une version plus packagée de LibreOffice Online, sous la forme d'une image Docker.

LibreOffice Online : le traitement de texte

Capture de la distribution de LibreOffice Online proposée par Collabora. © Capture Collabora

LibreOffice Online : le tableur

Capture de la distribution de LibreOffice Online proposée par Collabora. © Capture

LibreOffice Online : la brique de présentation