Une attaque DDoS rend inaccessible des dizaines de grands sites web en France

L'attaque cible Cedexis : une société spécialisée dans l'optimisation de la performance web. Par ricochet, elle impacte plusieurs centaines de ses clients dont de nombreux sites français.

Peu après 15 heures aujourd'hui, Cedexis a été victime d'une attaque en déni de service (DDoS). Spécialisée dans l'optimisation de la performance web, cette société française aiguille le trafic des sites web de ses clients pour en optimiser les temps d'accès. Elle route le trafic entre plusieurs réseaux de diffusion de contenu (CDN) en fonction du temps de réponse de ces derniers à un instant T.

Plusieurs centaines de clients de Cedexis on été touchés par ricochet, dont de nombreux sites français. Parmi les sites impactés, on relève des sites d'actualité (FranceTélévisions, Le Figaro, Le Monde, 20 Minutes...), mais aussi des réseaux sociaux (LinkedIn, Slack...) ou encore des sites de grandes marques (Microsoft, Lenovo...)

Hello, We are facing a strong DDOS attack at the moment and 3 out of our 5 anycast network are challenged at the moment. We are fixing it.