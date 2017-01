Les meilleurs antivirus pour Windows 10

Quel est l'antivirus le plus efficace pour Windows 10 ? Des experts indépendants ont évalué plusieurs solutions. Voici celles qui ont été les mieux notées.

Quel antivirus installer avec Windows 10 ? Quel est le plus performant sur le dernier système de Microsoft ? Le laboratoire AV-Test, reconnu pour son indépendance et sa fiabilité, a actualisé son palmarès des meilleurs antivirus pour Windows 10.

Trois critères

Ce classement évalue évidemment la protection fournie par des solutions récentes contre les malwares. Mais ce n'est pas le seul critère : l'influence des antivirus sur la fluidité et la rapidité du système d'exploitation est aussi mesurée, car certains outils peuvent plus ou moins ralentir la machine sur laquelle ils sont installés. Enfin, un troisième et dernier critère note les autres éventuelles perturbations, ce qui inclut par exemple les blocages intempestifs et les faux positifs (ce dernier critère apparaît dans le tableau de synthèse ci-dessous sous le nom de "Qualité du diagnostic".)

Ces trois critères, expliqués plus en détail sous le tableau, font chacun l'objet d'une note sur 6, attribuée par AV-Test. Ce qui donne une note finale sur 18, mesurant donc la performance et l'intérêt global de la solution face aux menaces. Les derniers tests ont été réalisés en septembre/octobre 2016 pour les offres pensées pour les particuliers (mais aussi utilisées par des indépendants, des TPE ou dans le cadre du BYOD), et en novembre/décembre 2016 pour les produits ciblant les entreprises. Une évaluation précédente, réalisée au printemps 2016, et pouvant porter sur d'autres solutions, ou des versions moins récentes a également fait l'objet d'un article toujours consultable sur le JDN.

Les meilleurs antivirus de Windows 10 en 2017 Editeur - Produit (avec la version évaluée) Protection contre les malwares Influence sur les performances de l'OS Qualité du diagnostic (faux positifs) Note finale Bitdefender Endpoint Security 6.2 6/6 6/6 6/6 18/18 Kaspersky Lab : Small Office Security 5 6/6 6/6 6/6 18/18 Kaspersky Lab : Endpoint Security 10 6/6 5/6 6/6 17/18 Seqrite : Endpoint Security 17.00 5,5/6 5,5/6 6/6 17/18 Symantec Endpoint Protection 14.0 6/6 5,5/6 5,5/6 17/18 Trend Micro : Office Scan 11 6/6 5/6 6/6 17/18 G Data : Antivirus Business 14.0 5,5/6 5/6 6/6 16,5/18 Intel : McAfee Endpoint Security 10.2 5,5/6 5/6 6/6 16,5/18 F-Secure Client Security 12.20 6/6 5/6 5/6 16/18 AVG Antivirus Business 2016 4,5/6 5/6 5,5/6 15/18 Microsoft System Center Endpoint Protection 4.10 5/6 4/6 6/6 15/18 Sophos : Endpoint Security and Control 10.6 5/6 3,5/6 6/6 14,5/18 OFFRES POUR PARTICULIERS, TPE ET BYOD Avira : Antivirus Pro 2016 6/6 6/6 6/6 18/18 Kaspersky : Internet Security 2017 6/6 6/6 6/6 18/18 Bitdefender : Internet Security 2016 & 2017 6/6 5,5/6 6/6 17,5/18 Quick Heal : Total Security 17.0 6/6 5,5/6 6/6 17,5/18 Trend Micro : Internet Security 2016 & 2017 6/6 5,5/6 6/6 17,5/18 AVG : Internet Security 2016 5,5/6 5,5/6 6/6 17/18 ZoneAlarm Pro Antivirus & Firewall 15.0 6/6 5/6 6/6 17/18 G Data : Internet Security 2017 6/6 5/6 6/6 17/18 McAfee : Internet Security 2016 5,5/6 5,5/6 6/6 17/18 Norton Security 2016 6/6 6/6 5/6 17/18 AhnLab : V3 Internet Security 9.0 6/6 5/6 5,5/6 16,5/18 BullGuard : Internet Security 16.0 5/6 5,5/6 5,5/6 16/18 F-Secure : Safe 2016 6/6 5/6 5/6 16/18 Avast : Free AntiVirus 2016 6/6 3,5/6 6/6 15,5/18 Emsisoft : Anti-Malware 11.10 6/6 4,5/6 5/6 15,5/18 ESET : Smart Security 9.0 5,5/6 4/6 6/6 15,5/18 ThreatTrack : VIPRE Internet Security Pro 2016 5/6 4,5/6 6/6 15,5/18 MicroWorld : eScan Internet Security Suite 14.0 5,5/6 3/6 6/6 14,5/18 Panda Security : Free Antivirus 17.0 6/6 3,5/6 5/6 14,5/18 K7 Computing : Total Security 15.1 5,5/6 4/6 4/6 13,5/18 Microsoft : Windows Defender 4.10 3/6 4,5/6 5,5/6 13/18 Comodo : Internet Security Premium 8.4 3/6 5/6 4,5/6 12,5/18

Plusieurs solutions obtiennent la note maximale

Deux solutions pour entreprise obtiennent donc la note maximale : celle de Bitdefender (Endpoint Security 6.2), et celle de Kaspersky (Small Office Security 5). Un autre produit de Kaspersky a été très bien apprécié : Endpoint Security 10, avec 17/18. Une très bonne note obtenue également par Seqrite (Endpoint Security 17.00), Symantec (Endpoint Protection 14.0) et Trend Micro (Office Scan 11).

Du côté des offres pour le grand public, également utilisées par les TPE et les indépendants, ou dans le cadre du Bring Your Own Device, c'est encore Kaspersky qui obtient la meilleure note possible, avec Internet Security 2017, aux côtés d'Avira avec son Antivirus Pro. Trois autres solutions s'approchent du 18/18 d'un demi-point : celles de Bitdefender (Internet Security 2016 & 2017), de Quick Heal (Total Security 17.0), et Trend Micro (Internet Security 2016 & 2017).

Les solutions, gratuites, de Microsoft ne sont certes pas en haut du tableau, mais elles ne sont pas tout en bas non plus (contrairement à des précédents tests), et elles ont donc été jugées plus efficaces que certaines solutions payantes…

Précisions méthodologiques

La Protection teste l'efficacité de la solution face à plusieurs scénarios d'attaque (pièces jointes dans un mail, pages web infectées, clé USB vérolées...) exclusivement élaborés et analysés par AV-Test. Ils reposent sur des menaces réelles et actuelles. Toutes les solutions évaluées sont bien entendu à jour. Elles sont soumises aux mêmes menaces en même temps.

L'Influence sur les performances de l'OS mesure les incidences sur la rapidité du système. 13 tâches classiques sont chronométrées (téléchargement ou copie de fichier, installation et exécution de programme…), au moins sept fois, sur un petit nombre d'ordinateurs strictement identiques. La différence avec un système de référence, sans antivirus, est ensuite calculée.

La Qualité du diagnostic qu'AV-Test appelle aussi "l'Ergonomie" s'intéresse "aux incidences sur l'utilisation du système", à "la distraction de l'utilisateur", et plus précisément aux faux positifs et aux messages d'erreur intempestifs. Des centaines de milliers de programmes permettent de tester les éventuelles détections erronées. Des versions récentes de logiciels répandus sont aussi installées, pour voir si des fausses erreurs ou des avertissements sont émis, mais aussi si toutes les fonctionnalités attendues sont bien disponibles, ou si certaines actions sont bloquées.

