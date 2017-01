Surface Phone : l'arme secrète de Microsoft pour 2017 ?

Microsoft plancherait sur une nouvelle génération de smartphones qui devrait voir le jour en 2017. Ils pourraient s'agir de terminaux "3-en-1" : des téléphones transformables en tablettes et PC.

[Mis à jour le 16/01/17 15:00]. Dernière minute : nos confrères de MSPowerUser viennent de dévoiler l'existence d'un brevet déposé par Microsoft (publié en 2016) portant sur un concept de smartphone transformable en tablette. Il est accompagné de diagramme présentant un téléphone pouvant se déplier en deux ou trois pour se convertir en tablette.

Lancée par nos confrères de Windows Central, la rumeur court depuis déjà quelques mois. Microsoft pourrait abonner la marque Lumia au profit de l'appellation Surface Phone. Pour le géant américain, le but serait d'homogénéiser la politique marketing de ses terminaux mobiles (tablettes, PC portables, et téléphones) autour d'une marque unique : Surface. Le lancement des premiers Surface Phone devrait avoir lieu en 2017. Et d'ici là, aucun nouveau smartphone ne serait prévu. Confronté à l'échec commercial des Lumias, Microsoft aurait même décidé de suspendre leur fabrication et leur vente (dixit le site onMSFT). L'objectif du groupe américain ? Prendre le temps d'optimiser Windows 10 Mobile et surtout de plancher sur de nouvelles innovations. D'ailleurs, force est de constater que l'éditeur ne communique plus sur le développement de futurs Lumias, mais plutôt sur la continuité du support des Lumias les plus récents (lire l'article de The Verge).

Plusieurs indices permettent de cerner les pistes de R&D vers lesquelles s'orientent actuellement Microsoft pour bâtir ses futurs téléphones. D'abord, le groupe a clairement indiqué vouloir réorienter Windows 10 Mobile vers l'entreprise, avec à la clé des terminaux de travail axés sur le haut de gamme. "Nous sommes pleinement alignés sur ce que nous avons fait dans ce domaine avec Windows côté desktop. Nous serons les premiers à sortir des innovations de premier plan [en matière de téléphone mobile NDLR] comme nous l'avons fait avec Surface, et nos partenaires OEM s'engageront et construiront tout l'éventail du catalogue", a notamment pu indiqué Kevin Gallo, vice-président corporate Windows Developer Platform chez Microsoft.

Le Lumia 950 représente la dernière génération des smartphones haut de gamme de Microsoft. © Microsoft

Vers une continuité sans couture entre smartphone et PC

Mais alors quelle forme pourrait bien prendre ces nouveaux terminaux mobiles "innovants" ? Dans une interview accordée à nos confrères du Australian Financial, le CEO de Microsoft, Satya Nadella, a commencé à dévoiler sa ligne stratégique sur le sujet. "Nous allons continuer à investir le marché de la téléphonie, pas sur le modèle des leaders du segment, mais plutôt avec ce que nous sommes les seuls à pouvoir réaliser, avec le terminal mobile le plus ultime", a confié le PDG.

Proposer un environnement logiciel 100% intégré du PC... au smartphone

Parmi ses axes de R&D en matière de mobilité, Microsoft a toujours pour objectif d'améliorer le mode Continuum de Windows 10. Le groupe ne cesse d'insister sur ce point. Le but est d'aboutir à une continuité d'expérience sans couture entre les différentes déclinaisons de Windows : desktop / tablette et smartphone. Dans cette optique, Microsoft a surtout cherché jusqu'ici à mieux synchroniser les éditions de l'OS (par le biais d'une réplication des paramètres, mais aussi une diffusion "multi device" des notifications d'application, SMS...).

Le Surface Phone : un smartphone 100% transformable en PC ?

Toujours dans la logique du mode Continuum, Microsoft se concentre actuellement sur un second objectif : l'idée d'un téléphone mobile transformable en tablette tactile ET en PC. Un "3-en-1" qui offrirait la vélocité d'une tablette, la mobilité d'un smartphone et la puissance d'un notebook de dernière génération. Officiellement, il s'agit là d'un des principaux focus de R&D de Microsoft sur le terrain des terminaux Windows. Satya Nadella lui même a d'ailleurs souligné cet objectif lors d'une conférence avec des actionnaires du groupe.

Certes, le scénario du smartphone transformable en PC est déjà expérimenté par Microsoft avec le Lumia 950. Un téléphone mobile qui, via une station d'accueil, peut être connecté à un écran externe, et doté d'un clavier et d'une souris. Principal problème avec ce type d'appareil (basé sur une architecture ARM), il ne prend pas en charge les logiciels pour PC (Win32), mais seulement les apps mobiles Windows - dites universelles. Face à cette limitation, Microsoft a indiqué plancher sur l'intégration à Windows 10 d'une couche d'émulation x86. Une brique qui doit permettre justement d'exécuter des logiciels PC (Win32) sur un terminal ARM. D'après Mary Jo Foley de Zdnet.com, toujours bien informée sur les plans de Microsoft, cette nouveauté pourrait être au menu de la quatrième mise à jour majeure de Windows 10 (alias Redstone 3) - prévue pour l'automne 2017. Dans le cadre de cette optimisation de Windows 10 pour ARM, Microsoft a par ailleurs fait le choix de se tourner vers Qualcomm et ses processeurs Snapdragon...

De nouvelles informations publiées par Nokiapoweruser tendraient à attester le fait que Microsoft prépare bel et bien sur un Surface Phone qui prendrait la forme d'un "3-en-1". Citant "des sources fiables", nos confrères évoquent plusieurs prototypes de smartphone (dont un terminal 64bit, avec 6 Gb de Ram, équipé d'un processeur... Snapdragon). L'un de ces prototypes serait capable de gérer l'installation et l'exécution d'applications x86... Autre élément contribuant à étayer cette thèse, un brevet déposé par Microsoft (publié en 2016) porte sur un concept de smartphone transformable en tablette.

Le Lumia 950 peut se connecter à un grand écran pour offrir une ergonomie proche d'un PC. © Microsoft

Microsoft n'est pas le premier à vouloir transformer ainsi un smartphone en PC. HP s'est déjà engagé dans cette voie avec son Elite x3. Ciblant les professionnels, il s'agit, déjà, d'un terminal "3-en-1". Il peut en effet être converti en poste de travail (via un dock). Mais aussi en ordinateur portable en se branchant sur un boîtier qui combine clavier et écran, à la manière d'un laptop. Et last but not least, l'appareil peut, également, exécuter des logiciels pour PC (Win32) et ce, grâce à une couche de virtualisation maison (HP Workplace).

Le Surface Phone : un futur terminal "3-en-un"

Avec son émulateur x86, Microsoft pourrait ainsi s'inspirer de l'expérience de l'Elite x3. Mais avec l'idée de proposer une meilleure performance lors de l'exécution de logiciels Win32 grâce à une brique d'émulation x86 plus proche du cœur de Windows 10. Fait intéressant : dans son interview accordée au Australian Financial, Satya Nadella a évoqué l'Elite x3. Il a cité le terminal de HP comme exemple pour indiquer que Microsoft était déjà présent, aux cotés de partenaire OEM, dans "une innovation structurelle" dans la téléphonie mobile et ce, en se concentrant "sur la productivité, le management et la sécurité".

Microsoft pourrait fournir aussi l'abonnement 4G

La vision d'un terminal "3-en-1" (smartphone, PC, et portable ou tablette) représente sans nul doute une des voies d'exploration de Microsoft dans la perspective, aussi, de la sortie de futurs téléphones. Dans ce contexte produit, l'appellation Surface Phone se révélerait cohérente. Elle traduit en effet le rapprochement des smartphones du groupe avec ses tablettes Surface et son Surface Book.

Reste un autre indice qui permet de préciser l'offre de valeur que pourrait apporter un tel Surface Phone, mais sur le terrain du réseau cette fois. Microsoft a officiellement annoncé vouloir proposer, "via les futures mises à jour de Windows 10", la possibilité d'acquérir de la connectivité cellulaire sur le Windows Store. Dans cette perspective, Windows 10 doit être, aussi, prochainement optimisé pour des terminaux dotés de cartes SIM pré-intégrées (eSIM). Si le groupe américain venait à commercialiser une nouvelle ligne de terminaux mobiles (que ce soit des smartphones ou des tablettes d'ailleurs), il est ainsi fort à parier que l'eSIM soit au programme.

Selon les sources contactées par Windows Central, Microsoft envisagerait de décliner ses Surface Phone en trois éditions : grand public, business, et "prosumer".

