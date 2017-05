iPad Pro : les nouveautés attendues en 2017

Les rumeurs crédibles se multiplient au sujet des prochains iPad Pro. Un modèle de 10,5 pouces devrait finir par être lancé, et iOS devrait apporter de nouvelles fonctionnalités au Pencil.

Le lancement de nouveaux iPad Pro est attendu depuis plusieurs semaines. Toutefois, aucune date n'a jamais été officiellement donnée. D'après les rumeurs, cela devait d'abord être en mars, puis en avril, mais c'est aujourd'hui moins clair. Peut-être Apple dévoilera un nouveau modèle lors de sa WWDC, sa conférence qui commencera le 5 juin. Elle est habituellement réservée aux nouveautés logicielles (iOS 11 devrait être présenté cette année), mais un analyste de KGI Securities affirme que Cupertino va cette fois-ci changer ses habitudes et lancer de nouveaux matériels.

Plusieurs nouveaux iPad Pro pourraient être dévoilés Deux modèles sont fréquemment citées : un moyen (un 10,5 pouces) et un grand (12,9 pouces). Le 10,5 pouces devrait être commercialisé en premier.

Un petit (9,7 pouces) avait aussi fait l'objet de rumeurs qui avaient vu juste, puisque Apple a en effet annoncé le 21 mars un nouvel iPad de cette dimension. Sobrement baptisé "iPad", il ne s'agit finalement pas d'un iPad Pro. Bénéficiant d'une puce A9, et d'une résolution de 2 048 x 1 536 pixels, c'est désormais le modèle d'entrée de gamme (330 dollars pour le 32 Go). Il remplace l'iPad Air 2 et est disponible en commande en France depuis le 24 mars.

Un nouvel iPad Pro 10,5 pouces

D'après Macotakara.jp qui cite des sources "bien informées à Taïwan", le bouton Home pourrait disparaître du modèle 10,5 pouces. Ce dernier laisserait place à un plus grand écran tactile, sur lequel serait déplacé un bouton Home virtuel, comme ce que proposent déjà des terminaux Android. La bordure serait donc rognée, même si la caméra FaceTime devrait rester en haut. L'épaisseur du device serait de 7,5 mm,

Par ailleurs, une rumeur à prendre avec des pincettes, même si elle est relayée par 9to5Mac, annonce qu'un nouveau Pencil (l'Apple Pencil 2 ?) accompagnera le lancement des nouveaux iPad prévu cette année.

Mise à jour logicielle pour l'iPad Pro

L'Apple Pencil en action © Apple

D'après un article de Bloomberg, l'entreprise de Tim Cook prévoit aussi une mise à jour logicielle concernant spécifiquement l'iPad Pro. Apple songerait par exemple à permettre aux utilisateurs de son Pencil de réaliser des annotations sur de nombreuses applications au sein d'iOS. Mail, Safari, et iMessage sont cités par Bloomberg, qui ajoute que l'idée serait de suivre ce que propose Samsung avec ses Galaxy Note.

La fonctionnalité permettant de basculer d'une app à l'autre via le mode split-screen pourrait aussi être revue, avec une interface remaniée et de nouvelles possibilités (en matière de recherches par exemple).

Ces mises à jour logicielles pourraient être apportées à iOS 10 au premier semestre 2017 mais Apple pourrait aussi en garder quelques-unes pour iOS 11…

Reste à voir aussi si la reconnaissance faciale servant d'authentification, attendue pour l'iPhone 8, et qui nécessiterait des ajustements d'iOS (peut-être pour iOS 11 donc...) va aussi être mise en place pour les prochains iPads. Des rumeurs laissent penser qu'Apple va aborder cette nouveauté, pour les iPhone du moins, dès la WWDC 2017 qui commencera cette année le 5 juin. La récente acquisition de la jeune pousse israélienne Realface, justement spécialisée dans l’identification par reconnaissance faciale, va aussi dans ce sens.

