Classement : la webperf des 40 ténors du web en France en novembre

Parmi les 40 sites les plus visités en France, hors e-commerce, lesquels ont été les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en novembre ? Décryptage avec notre partenaire Fasterize

Parmi les sites les plus visités en France, e-commerçants exclus (car ils font l'objet d'un classement à part), lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou le poids léger de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf" ? Quels sont les modèles à suivre concernant la performance web ?

Pour répondre à ces questions avec des mesures précises, un périmètre a dû être retenu : les 40 sites les plus visités en France. Outre les e-commerçants, nous avons aussi dû exclure de la liste d'autres sites, certes très visités, mais dont l'analyse de la webperf était difficile ou sans grand intérêt (comme les blogs de Free ou de Blogger, etc.).

Pour le reste, la méthodologie est exactement la même que pour le classement de la webperf des ténors du e-commerce (les détails sont expliqués en ligne). Les mesures sont réalisées par notre partenaire Fasterize, spécialisé dans la performance web et éditeur d'une solution SaaS dédiée.

Un classement basé sur le Speed Index

Pour rappel, le Speed Index mesure la vitesse à laquelle le contenu web s'affiche. Mais si le temps de chargement indique le temps qu'il faut pour qu'une page se charge entièrement, le Speed Index s'intéresse à la dynamique, et à la bonne progression de ce chargement, au-dessus de la ligne de flottaison. Plus le Speed Index est petit, plus la page s'affiche à bon rythme. C'est cet indicateur, essentiel, que nous retenons pour établir le classement. Une définition plus complète, et plus visuelle, du Speed Index est consultable sur le blog de Fasterize.

Classement de la webperf des ténors du web en France en novembre 2016 Classement - Site (évolution mensuelle) Speed Index (moyenne) Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) Poids moyen des pages analysées (octets) Nombre moyen de requêtes 1er- Google (=) 977 1987 639111 20 2- Bing (+1) 1479 565 785843 35 3- Meteo France (-1) 1600 2512 1294563 77 4- Reverso (+1) 1777 3155 440986 63 5- LinkedIn (-1) 1799 1651 350774 28 6- Ouest France (+7) 2186 4440 1130268 71 7- PagesJaunes (-1) 2188 2924 552741 39 8- Jeuxvideo.com (*) 2197 2144 1351312 100 9- Twitter.com (-1) 2334 4713 1523491 45 10- Wikipedia (-1) 2359 2705 558372 59 11- L'internaute (-4) 2480 6704 1945384 150 12- Le Journal des Femmes (-2) 2707 6754 2648499 229 13- CommentCaMarche (=) 3015 5953 2235850 139 14- TripAdvisor (=) 3115 3352 1851340 87 15- Le Bon Coin (-4) 3165 5610 1375240 131 16- Mappy (-1) 3383 4352 2035624 93 17- MYTF1 (+2) 3458 4911 1876343 109 18- 20minutes.fr (+3) 3568 15234 3087777 551 19- Télé Loisirs (-1) 3591 9301 3492938 313 20- Facebook (-3) 3767 3504 1312398 112 21- Le Figaro (+1) 3836 6135 1983239 211 22- Au féminin (+4) 3877 3461 2069921 496 23- France Télévisions (-7) 3969 8468 3518111 195 24- Femme actuelle (-1) 4076 7863 4119305 313 25- Youtube (=) 4166 2981 2868111 79 26- Le Point (+7) 4196 9091 3754235 164 27- L'Express (+3) 4311 12853 3533542 646 28- CANAL + (-4) 4319 8550 2310910 232 29- Liberation (-1) 4487 13232 3599056 510 30- L'Equipe (+1) 4533 16195 4942826 699 31- Dailymotion (+1) 4623 7024 3257599 295 32- Marmiton (-5) 4746 14477 3779119 349 33- Le Nouvel Observateur (+5) 4751 11870 4995946 337 34- Doctissimo (-5) 4954 13853 3879564 349 35- Huffington Post (+5) 5047 8956 3663140 217 36- BFM TV (-2) 5119 12851 3343003 563 37- Le Monde (-2) 5825 9925 3254378 359 38- Le Parisien (+1) 6140 17587 5025420 695 39- 01net (-2) 6497 14902 3927336 609 40- AlloCiné(-4) 6931 8806 2886437 243

Google trône à nouveau au sommet du classement avec le meilleur Speed Index moyen enregistré le mois dernier. En réussissant, au passage, la prouesse de faire descendre cet indicateur sous la barre des 1000, il est assez loin devant la concurrence, pourtant déjà nombreuse à avoir réussi à passer sous l'exigeante barre des 2000 : Bing, Météo France, Reverso et Linkedin sont les seuls sites suivis à y parvenir en novembre. Du côté de notre classement des e-commerçants, un seul acteur y arrive : Grosbill. Google brille également par le peu de requêtes comptées sur ses pages : le moteur est passé au HTTP/2, et peut donc profiter du multiplexage des requêtes du nouveau protocole.

Temps de chargement, et poids des pages : des sites font mieux que Google

D'autres sites font toutefois mieux que Google en matière de temps de chargement et de poids moyen des pages. En effet, c'est Bing qui aura affiché le plus rapidement ses pages en novembre (comme le mois précédent), avec un temps de chargement moyen de moins de 0,6 seconde. Une performance plus que respectable, déjà observée le mois dernier, et peut-être due aux récentes améliorations réalisées par Microsoft sur ses infrastructures. Quant au poids moyen des pages, ce sont celles de LinkedIn qui ont été les plus légères (comme le mois dernier).

En novembre, le Speed Index moyen des 40 sites mesurés quotidiennement s'est élevé à 3689, et le temps moyen de chargement à 7,5 secondes. Les pages des acteurs du panel ont, là encore en moyenne, pesé 2,5 Mo et généré 250 appels.