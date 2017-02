Avec Enterprise Grid, Slack lance sa version pour les grandes entreprises

Slack livre enfin une déclinaison de son outil de team messaging pour les grandes entreprises. Une nouvelle offre qui contribue à renforcer ses atouts face au petit nouveau du secteur : Microsoft Teams.

Voilà plus d'un an que Slack avait annoncé son intention de lancer une déclinaison de son outil de team messaging pour les grandes entreprises. Cette version est désormais disponible. Baptisée Slack Enterprise Grid, elle permet de créer un nombre illimité d'espaces de travail Slack. Assignés par exemple à des départements, ou des filiales, ces espaces donneront accès au même environnement et aux mêmes fonctionnalités que le Slack historique (channels de conversation, appels vocaux ou vidéos, intégration de bots...).

Dans cette logique "multi-espaces", Enterprise Grid pourra fédérer plusieurs instances Slack. "La solution est livrée avec une nouvelle couche qui permettra aux collaborateurs de l'ensemble d'une société de se retrouver et collaborer les uns avec les autres, de rechercher des informations échangées ou des espaces de travail pertinents pour leur mission", explique-t-on chez Slack (lire le post officiel de cette annonce).

La possibilité de créer de multiples espaces de travail

En amont, les administrateurs pourront préparamétrer ces espaces de travail (notamment en termes d'applications tierces intégrées), et les assigner à des groupes d'utilisateurs. En vue de faciliter les projets transverses, des channels communs à plusieurs espaces pourront, aussi, être définis. Pour effectuer ce pilotage, Slack Enterprise Grid est livré avec une console qui permettra de centraliser toutes les tâches d'administration - de la gestion des droits d'accès à la définition des règles de sécurité des données.

Enfin, Slack insiste beaucoup sur les capacités d'intégration de Grid. "Notre App Directory répertorie désormais 900 applications qui pourront venir enrichir les espaces de travail", pointe la société de San Francisco en évoquant plusieurs éditeurs partenaires sur le segment BtoB (Salesforce, SAP, IBM, G Suite, Adobe, Palo Alto Networks, Bloomberg Vault...).

Slack met en avant ses capacités d'intégration

Un discours qui est loin d'être étonnant. Slack sait en effet que c'est sur l'intégration qu'il peut faire la différence, notamment face à Microsoft. La bataille promet d'être sans précédent entre les deux acteurs. Dévoilée en fin d'année dernière, la solution de team messaging de Microsoft (baptisée Teams) est nativement combiné à Office 365. C'est sans doute là son principal point fort. Mais sa capacité à fédérer un écosystème de partenaires (à l'image de celui de Slack et de son App Directory) reste à prouver.

Le lancement de Slack Enterprise Grid intervient alors que Microsoft vient d'annoncer que Teams avait séduit 30 000 organisations dans le courant du seul mois dernier (lire le post de cette annonce).

Les tarifs de Slack Enterprise Grid n'ont pas été dévoilés.

