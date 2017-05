Big data : 15% des moyennes et grandes entreprises françaises équipées

Les projets liés aux mégadonnées semblent avoir atteint un palier dans l'Hexagone. C'est l'un des enseignements du dernier sondage JDN / Club Décision DSI / IT Research.

Près de 15% des moyennes et grandes entreprises basées en France sont désormais équipées d'une plateforme pour assurer le traitement de gros volumes de données, contre 8% en 2016. L'indicateur est tiré du dernier sondage JDN / Club Décision DSI / IT Research. Une enquête qui a été réalisée auprès de quelque 600 DSI membres du Club Décision DSI.

Un coup d'arrêt des nouveaux déploiements ?

Ce chiffre plutôt positif cache une réalité qui pourrait l'être un peu moins : le nombre de nouveaux chantiers enregistre un net repli. Seuls 30% des DSI interrogés cette année dans le cadre de notre sondage affirment planifier le lancement d'au moins un projet sur le front du big data ou, à minima, avoir initié une étude d'analyse de besoins dans ce domaine. Lors de notre précédente étude sur le sujet (réalisée début 2016), les répondants étaient 54% à se dire engagés dans une telle dynamique... Et si la part des organisations dotées de plateformes de big data en production progresse de 7 points d'une année sur l'autre, c'est au détriment des déploiements en cours, dont la part enregistre un repli de 8 points.

Méthodologie : le présent indicateur a été tiré d'un sondage réalisé auprès de 592 membres du Club Décision DSI entre le 15 mars et le 15 avril 2017. Le questionnaire a été distribué au sein du Club Décision DSI, au cours des rencontres du club mais également via son réseau social (Help DSI). Fondé en 2007, le Club Décision DSI compte 1 200 membres. Leur profil ? Il s'agit de DSI, mais aussi de DOSI, directeurs informatiques... Ils travaillent pour des organisations, basées en France, d'au moins 300 salariés et pouvant atteindre des effectifs de plus de 5 000 personnes.

