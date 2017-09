Classement webperf en juin 2017 : Le Monde domine sur mobile, Meteo France sur desktop

Parmi les 80 sites les plus visités en France, dont 40 e-commerçants et 25 médias, lesquels ont été les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en juin 2017 ? Réponse avec notre partenaire Fasterize.

Parmi les sites les plus visités en France, lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf", diminutif de webparformance ?

Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, 80 sites parmi les plus visités ont été mesurés, à la fois sur desktop ainsi que sur mobile, par notre partenaire Fasterize. Trois pages distinctes sur chaque site sont mesurées plusieurs fois par jour, et les indicateurs ci-dessous en sont des moyennes (la méthodologie détaillées peut être consultée sur une autre page). C'est le Speed Index qui classe les sites. Pour rappel, cet indicateur est décisif car il mesure la progression et la bonne dynamique du chargement au-dessus de la ligne de flottaison (une définition plus complète, clairement illustrée, et avec la formule exacte utilisée pour calculer ce Speed Index figure sur le blog de Fasterize, qui réalise les mesures pour le JDN).

Les 80 acteurs suivis sont regroupés au sein d'un même classement général. Ensuite, deux secteurs bénéficient de leur propre classement : celui des commerçants et celui des médias, qui pourront ainsi mieux se comparer entre eux. La même logique s'applique sur desktop et sur mobile, ce qui fait six classements en tout. Le sommaire ci-dessus permet de rapidement accéder au classement de votre choix.

A l'occasion de cette nouvelle édition du classement, l'ensemble des URL mesurées ont été remis à plat. Nécessitant désormais un processus d'authentification pour être mesuré, LinkedIn a par ailleurs été retiré du classement. Le réseau social a été remplacé par le site de LCI.

Classement de la webperf sur desktop des sites les plus visités (juin 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 Meteo France 1 449 2 146 74 1 055 528 2 Ouest France 1 546 4 261 66 1 912 273 3 Google 1 630 2 699 27 624 168 4 Wikipedia 1 651 2 548 44 540 222 5 Bing 1 814 920 46 800 057 6 Reverso 1 877 3 500 58 162 998 7 Twitter.com 2 138 3 812 44 1 179 555 8 L'internaute 2 220 10 161 174 2 494 277 9 Le Journal des Femmes 2 383 7 016 234 2 942 360 10 France Télévisions Info 2 613 10 689 110 2 434 324 11 France info 2 613 10 689 110 2 434 324 12 LePoint 2 748 7 485 165 2 643 221 13 Femme actuelle 2 876 7 467 218 3 061 175 14 CommentCaMarche 3 031 6 741 177 2 449 112 15 Le Bon Coin 3 069 19 920 149 1 391 168 16 TripAdvisor 3 253 3 378 79 1 383 349 17 PagesJaunes 3 261 5 572 57 961 474 18 France TV 3 282 6 388 103 3 129 959 19 Le Figaro 3 342 8 855 258 2 930 381 20 L Express.fr 3 364 10 331 406 3 235 654 21 Télé Loisirs 3 600 8 584 227 4 003 667 22 20minutes.fr 3 615 7 606 264 2 474 777 23 Doctissimo 3 689 10 523 280 4 575 524 24 Youtube 3 762 3 145 70 2 321 343 25 Mappy 3 818 11 516 103 2 359 236 26 MYTF1 3 917 7 352 166 2 211 717 27 Liberation 3 935 14 200 305 3 635 297 28 01net 4 187 14 687 440 3 397 538 29 Huffington Post 4 214 14 137 384 6 009 686 30 CANAL + 4 270 8 504 229 2 566 660 31 Dailymotion 4 455 12 054 372 7 446 055 32 BFM TV 4 631 20 230 419 3 447 688 33 LCI 4 648 12 271 228 9 210 130 34 AlloCiné 4 870 4 250 227 2 612 214 35 Marmiton 5 018 9 417 466 3 808 545 36 Le Monde 5 084 11 517 409 3 668 791 37 L Equipe 5 089 15 483 417 6 203 380 38 Au féminin 5 241 3 562 426 3 273 834 39 Le Nouvel Observateur 5 719 14 230 404 4 966 409 40 Le Parisien 10 685 17 925 376 6 382 528 Moyenne 3 615 8 894 220 3 058 515

Classement desktop e-commerce

Classement de la webperf sur desktop des e-commerçants les plus visités (juin 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 grosbill.com 1 557 1 769 35 849 881 2 bricodepot.fr 2 172 4 133 98 1 217 603 3 laredoute.fr 2 206 3 279 56 759 951 4 oscaro.com 2 334 4 561 126 1 339 680 5 nocibe.fr 2 376 4 489 79 984 603 6 ldlc.com 2 425 5 047 213 1 897 645 7 leroymerlin.fr 2 429 5 090 74 1 104 234 8 oxybul.com 2 448 5 250 139 1 421 033 9 kiabi.com 2 561 7 160 218 1 840 058 10 sarenza.com 2 703 3 806 135 1 071 312 11 blancheporte.fr 2 907 6 194 217 2 607 266 12 fnac.com 2 933 4 796 115 1 713 196 13 auchan.fr 2 966 3 999 66 927 470 14 cdiscount.com 2 999 3 086 77 1 218 040 15 alinea.fr 3 106 5 803 211 2 484 354 16 toysrus.fr 3 142 6 341 180 1 628 040 17 3suisses.fr 3 160 5 389 129 2 405 411 18 castorama.fr 3 176 5 106 154 1 999 760 19 amazon.fr 3 249 4 955 156 4 480 496 20 ikea.com 3 373 6 766 133 2 710 556 21 groupon.fr 3 405 3 538 95 1 457 844 22 decathlon.fr 3 464 5 389 112 2 066 564 23 maisonsdumonde.com 3 940 4 531 227 3 079 969 24 ebay.fr 3 997 5 012 271 2 751 113 25 booking.com 4 079 4 601 97 1 790 229 26 but.fr 4 108 8 570 275 2 738 807 27 carrefour.fr 4 230 8 296 249 1 486 556 28 lidl.fr 4 337 5 413 111 3 393 384 29 darty.com 4 425 6 729 256 2 680 418 30 zalando.fr 4 505 12 438 173 3 372 176 31 lagranderecre.fr 4 580 6 128 116 1 977 950 32 sephora.fr 4 676 7 294 206 2 034 032 33 priceminister.com 4 737 6 308 331 3 036 545 34 voyages-sncf.com 4 827 7 358 115 3 557 196 35 yves-rocher.fr 4 887 7 895 266 4 097 023 36 boulanger.fr 4 991 7 913 143 1 824 252 37 e-leclerc.com 5 082 6 694 228 3 821 693 38 conforama.fr 5 183 8 881 298 2 123 176 39 galerieslafayette.com 5 914 8 885 124 3 113 113 40 rueducommerce.fr 6 733 17 300 428 3 023 019 Moyenne 3 658 6 155 168 2 202 141

Classement desktop médias

Classement de la webperf sur desktop des sites médias les plus visités (juin 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 Ouest France 1 546 4 261 66 1 912 273 2 L'internaute 2 220 10 161 174 2 494 277 3 Le Journal des Femmes 2 383 7 016 234 2 942 360 4 France Télévisions Info 2 613 10 689 110 2 434 324 5 France info 2 613 10 689 110 2 434 324 6 LePoint 2 748 7 485 165 2 643 221 7 Femme actuelle 2 876 7 467 218 3 061 175 8 CommentCaMarche 3 031 6 741 177 2 449 112 9 France TV 3 282 6 388 103 3 129 959 10 Le Figaro 3 342 8 855 258 2 930 381 11 L Express.fr 3 364 10 331 406 3 235 654 12 Télé Loisirs 3 600 8 584 227 4 003 667 13 20minutes.fr 3 615 7 606 264 2 474 777 14 Doctissimo 3 689 10 523 280 4 575 524 15 MYTF1 3 917 7 352 166 2 211 717 16 Liberation 3 935 14 200 305 3 635 297 17 01net 4 187 14 687 440 3 397 538 18 Huffington Post 4 214 14 137 384 6 009 686 19 CANAL + 4 270 8 504 229 2 566 660 20 BFM TV 4 631 20 230 419 3 447 688 21 LCI 4 648 12 271 228 9 210 130 22 AlloCiné 4 870 4 250 227 2 612 214 23 Marmiton 5 018 9 417 466 3 808 545 24 Le Monde 5 084 11 517 409 3 668 791 25 L Equipe 5 089 15 483 417 6 203 380 Moyenne 3 631 9 954 259 3 499 707

Classement mobile

Classement de la webperf sur mobile des sites les plus visités (juin 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 Le Monde 2 312 34 720 138 1 788 077 2 France Télévisions Info 2 332 6 797 42 701 662 3 Wikipedia 3 439 4 441 17 324 456 4 Google 3 831 5 566 31 580 189 5 Meteo France 3 950 8 444 11 1 085 957 6 Ouest France 3 965 8 095 36 939 531 7 L Express.fr 3 977 32 131 299 2 096 386 8 Bing 4 431 3 476 37 235 681 9 Le Journal des Femmes 4 436 13 502 231 2 029 855 10 L'internaute 4 485 16 050 149 2 365 545 11 Marmiton 4 529 15 096 169 1 024 387 12 Facebook 4 543 7 262 38 769 733 13 L Equipe 4 959 18 238 162 1 701 020 14 France TV 5 018 19 597 172 3 099 373 15 Le Nouvel Observateur 5 374 21 468 181 1 430 771 16 Reverso 5 419 7 824 36 283 172 17 LePoint 5 641 15 408 101 1 538 698 18 CommentCaMarche 5 798 14 495 132 2 220 798 19 Huffington Post 5 811 24 243 194 1 934 217 20 Youtube 6 051 5 460 37 1 248 550 21 TripAdvisor 6 261 13 418 77 1 563 015 22 Liberation 6 907 31 374 190 1 801 565 23 Le Figaro 7 010 17 306 235 2 273 755 24 Twitter.com 7 047 6 457 41 660 099 25 AlloCiné 7 063 12 905 216 2 062 926 26 Dailymotion 7 192 21 607 169 2 111 294 27 Au féminin 7 845 9 716 394 1 881 026 28 PagesJaunes 8 051 12 364 54 881 224 29 Femme actuelle 8 557 17 022 245 3 265 665 30 Le Bon Coin 8 604 17 985 118 1 023 627 31 20minutes.fr 8 823 16 570 187 2 460 167 32 Télé Loisirs 9 596 16 575 166 4 114 702 33 Mappy 9 612 12 954 53 1 666 421 34 CANAL + 10 168 19 768 151 2 993 665 35 Doctissimo 10 279 23 961 245 4 960 478 36 BFM TV 10 830 44 890 397 4 724 877 37 MYTF1 12 457 22 301 156 2 499 731 38 LCI 12 745 36 198 195 9 303 863 39 01net 15 515 44 732 406 3 413 200 40 Le Parisien 24 818 46 110 333 6 545 120 Moyenne 7 242 18 163 156 2 190 112

Classement mobile e-commerce

Classement de la webperf sur mobile des e-commerçants les plus visités (juin 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 grosbill.com 3 416 4 903 20 391 140 2 ebay.fr 3 543 5 022 75 870 588 3 ikea.com 3 921 11 340 46 1 605 814 4 amazon.fr 3 982 10 685 129 1 280 466 5 auchan.fr 4 090 7 546 62 931 862 6 oxybul.com 4 344 11 021 140 1 305 570 7 oscaro.com 4 471 11 672 122 1 281 656 8 laredoute.fr 4 546 8 054 36 505 362 9 sarenza.com 4 572 11 358 130 1 036 784 10 leroymerlin.fr 4 873 10 973 28 611 876 11 nocibe.fr 5 523 11 285 67 791 677 12 groupon.fr 5 561 7 107 87 1 378 978 13 booking.com 5 653 12 207 51 1 125 576 14 kiabi.com 6 023 14 113 148 1 150 179 15 3suisses.fr 6 090 12 186 115 2 121 087 16 toysrus.fr 6 151 11 997 79 1 253 320 17 alinea.fr 6 163 14 214 199 2 007 295 18 fnac.com 6 236 9 944 107 1 553 517 19 rueducommerce.fr 6 249 13 612 86 1 305 760 20 maisonsdumonde.com 6 515 7 728 160 1 937 565 21 bricodepot.fr 6 555 12 660 99 1 212 927 22 zalando.fr 6 895 15 207 129 2 172 484 23 blancheporte.fr 6 901 16 717 213 2 280 711 24 boulanger.fr 7 028 11 667 113 1 184 804 25 darty.com 7 094 13 021 171 817 949 26 priceminister.com 7 273 13 206 224 1 548 061 27 cdiscount.com 7 695 10 839 62 1 079 852 28 yves-rocher.fr 7 778 12 249 174 2 175 543 29 ldlc.com 7 907 10 430 193 1 308 237 30 decathlon.fr 7 924 13 032 102 1 957 791 31 galerieslafayette.com 8 150 19 041 112 2 716 802 32 sephora.fr 8 385 4 769 141 2 041 656 33 voyages-sncf.com 8 706 17 502 112 3 463 402 34 but.fr 8 905 16 994 141 1 367 887 35 carrefour.fr 9 571 17 740 240 1 589 980 36 castorama.fr 9 834 23 976 302 2 317 831 37 lagranderecre.fr 9 938 15 003 122 1 999 943 38 e-leclerc.com 10 161 17 731 231 3 814 075 39 lidl.fr 11 566 17 034 103 3 444 188 40 conforama.fr 11 799 19 201 207 1 094 200 Moyenne 6 800 12 625 127 1 600 860

Classement mobile médias

Classement de la webperf sur mobile des sites médias les plus visités (juin 2017) Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages 1 Le Monde 2 312 34 720 138 1 788 077 2 France Télévisions Info 2 332 6 797 42 701 662 3 Ouest France 3 965 8 095 36 939 531 4 L Express.fr 3 977 32 131 299 2 096 386 5 Le Journal des Femmes 4 436 13 502 231 2 029 855 6 L'internaute 4 485 16 050 149 2 365 545 7 Marmiton 4 529 15 096 169 1 024 387 8 L Equipe 4 959 18 238 162 1 701 020 9 France TV 5 018 19 597 172 3 099 373 10 Le Nouvel Observateur 5 374 21 468 181 1 430 771 11 LePoint 5 641 15 408 101 1 538 698 12 CommentCaMarche 5 798 14 495 132 2 220 798 13 Huffington Post 5 811 24 243 194 1 934 217 14 Liberation 6 907 31 374 190 1 801 565 15 Le Figaro 7 010 17 306 235 2 273 755 16 AlloCiné 7 063 12 905 216 2 062 926 17 Au féminin 7 845 9 716 394 1 881 026 18 Femme actuelle 8 557 17 022 245 3 265 665 19 20minutes.fr 8 823 16 570 187 2 460 167 20 Télé Loisirs 9 596 16 575 166 4 114 702 21 CANAL + 10 168 19 768 151 2 993 665 22 Doctissimo 10 279 23 961 245 4 960 478 23 BFM TV 10 830 44 890 397 4 724 877 24 MYTF1 12 457 22 301 156 2 499 731 25 LCI 12 745 36 198 195 9 303 863 Moyenne 6 837 20 337 191 2 608 510

