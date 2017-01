Certification de la connectivité Internet et entreprises : une nécessité vitale

Dans un contexte de transformation numérique, une connexion Internet de qualité est un besoin vital pour les entreprises. Face à cette nouvelle donne, comment ne pas se tromper et obtenir les informations nécessaires sur la connectivité de l’immeuble convoité ?

Le défaut de connectivité : un risque de perte de chiffre d’affaires considérable



A l’ère de l’expérience client, l’entreprise n’existe plus uniquement physiquement. Elle s’est dédoublée et a déployé sa version virtuelle pour mieux répondre aux nouvelles exigences de disponibilité et d’immédiateté des nouveaux consommateurs connectés. Grâce à Internet, les deux entités, physique et virtuelle, coexistent et communiquent en permanence. Avec l’omniprésence des services en ligne destinés à faciliter notre quotidien - depuis les transports jusqu’au commerce électronique, en passant par les services financiers - la continuité des sites internet et de leurs applications en ligne est devenue une condition sine qua non de la survie de la grande majorité des entreprises.

Le défaut de connectivité Internet peut parfois avoir des répercussions considérables. Selon la société Ontrack, spécialisée dans la sauvegarde de données, une heure d’interruption d’un site Internet génère des pertes financières de 6,5 millions d'euros pour une banque en ligne, 2,6 millions pour un système d'autorisation de cartes de crédit, 110 000 euros pour une entreprise de vente par correspondance (VPC) et 90 000 euros pour une centrale de réservation de billets d'avion. Et il n’est là question que d’une heure.

La connectivité d’un immeuble : un élément vital de la performance des entreprises

Une interruption prolongée de la connectivité Internet pourrait même avoir des conséquences dramatiques. Selon la même source, 93% des sociétés qui ont perdu l'accès à leur base de données pendant 10 jours ou plus, ont fait faillite dans l'année[1]. Dans ce contexte, la connectivité internet, loin d’être un service additionnel, est d’ores et déjà une infrastructure vitale pour les organisations, qu’elles soient publiques ou privées. Les nouveaux modes de travail collaboratifs - indispensables pour la productivité et la performance des organisations – sont eux aussi basés sur une connexion Internet de qualité. Des certifications extrêmement exigeantes labellisent aujourd’hui les datacenters et les infrastructures d’hébergement. Avec l’émergence du Big Data et l’utilisation de serveurs toujours plus puissants, les données clients des entreprises et l’accès à leurs services en ligne sont eux-aussi de plus en plus stratégiques. Toute entreprise est donc aujourd’hui en droit d’exiger pour sa survie des garanties de continuité, de disponibilité et de performance. Celles-ci se traduisent par le fait de pouvoir accéder au meilleur niveau de connectivité possible à un instant T, 7 jours sur 7.

Vers une certification de la connectivité Internet des immeubles de bureaux

A cet égard, au même titre que l’électricité ou le téléphone, la connectivité Internet doit donc faire l’objet de normes de certification, pour garantir aux entreprises locataires d’immeubles de bureaux, un service Internet optimal et en continu. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la connectivité Internet est devenue le troisième critère pour le choix d’un immeuble de bureau, après la localisation et le prix[2]. L’immobilier d’entreprise doit évoluer à son tour pour mieux répondre à ces nouveaux besoins. De grandes capitales comme New York et Londres ont déjà initié ce mouvement en certifiant la connectivité Internet d’immeubles de bureaux prestigieux, tels que l’Empire State Building ou le Shard.

L’immeuble hautement connecté : un outil d’avenir pour les entreprises et un investissement porteur pour les propriétaires

La certification permet une évaluation et une optimisation de la connectivité Internet des espaces de travail. A ce titre, elle constitue pour les professionnels de ce secteur - en pleine transformation numérique lui aussi - un investissement très porteur. D’une part, elle permet aux propriétaires - investisseurs et promoteurs - de mieux connaître leurs immeubles, grâce à un audit détaillé , et de valoriser leurs actifs. Par ailleurs, elle rend ces espaces de travail plus attractifs pour les clients entreprise, maximisant ainsi la durée de location. Idéalement, cette connectivité Internet doit être pensée et prise en compte dès la phase de développement. Grâce à cette certification, inédite en France, la connectivité Internet s’inscrit comme une ressource fondamentale qui participe à la performance et à la productivité des entreprises de notre pays !