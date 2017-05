Le HTTPS sur les sites web populaires

Google a une mission : il veut voir du HTTPS partout. Et il utilise plusieurs moyens pour y parvenir... Les sites les plus populaires dans le monde vont dans son sens, et utilisent de plus en plus le HTTPS.

L'HyperText Transfer Protocol Secure (abréviation : HTTPS) est un mécanisme qui permet à un navigateur Internet ou à une application de se connecter en toute sécurité avec un site web. L'objectif principal du HTTPS est d'authentifier le site web visité et protéger la vie privée et l'intégrité des données échangées.



Le but de cet article est d’abord montrer que Google a une mission : il veut du HTTPS partout. Ensuite, nous verrons comment il compte réaliser son souhait. Enfin, l’état HTTPS des sites web populaires dans le monde donnera des indicateurs intéressants.