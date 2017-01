Le nombre de chômeurs reste stable, et haut dans l'informatique

Le nombre d'inscrits à Pôle emploi dans la catégorie "Systèmes d'information et de télécommunication" s'est élevé à 48 800 fin décembre, comme fin novembre.

Le nombre de chômeurs n'a pas évolué dans l'informatique entre novembre et décembre 2016. Pôle emploi a en effet compté 48 800 inscrits dans la catégorie "Systèmes d'information et de télécommunication" fin décembre. Exactement le même chiffre avait été annoncé un mois plus tôt.

Trois tendances auront marqué 2016 concernant l'emploi sur le secteur informatique. Après six mois consécutifs de baisse du nombre de chômeurs, un point bas a été atteint en juin avec 45 600 inscrits. La tendance s'était ensuite inversée, jusqu'en octobre (49 000). Depuis, les chiffres sont stables. Au final, sur l'année 2016, le nombre de chômeurs sera aussi resté globalement stable.

Le nombre de chômeurs sur le secteur reste très élevé. Les chiffres ne sont jamais redescendus sous la barre des 40 000 depuis août 2013. Deux ans auparavant, ils étaient sous la barre des 30 000. Et 19 100 inscrits étaient comptés en juin 2008.

Tous les chiffres cités plus haut concernent les inscrits à Pôle emploi en catégories A, B et C, c'est-à-dire les chômeurs sans aucune activité et les chômeurs en activité réduite. Il faut signaler aussi que le nombre d'inscrits en catégorie A (chômeurs sans aucune activité uniquement), toujours dans la même catégorie "Systèmes d'information et de télécommunication" affiche une tendance similaire, stagnant de 38 100 en novembre à 38 000 en décembre.