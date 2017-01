Les nominations IT du 16 janvier 2017

Toutes les nominations du secteur du logiciel et des sociétés de services informatiques. Du mouvement ces dernières semaines chez RSA, Anaplan, SystemX, e-Themis…

RSA, la division sécurité de Dell Technologies, annonce la nomination de Rohit Ghai en qualité de président. Fort d'une carrière de plus de 20 ans, il a notamment occupé les fonctions de CTO et Vice-President & General Manager chez CA Technologies. Il reste ensuite plusieurs années chez Symantec comme VP Engineering et Vice-Président & General Manager. En 2009, il rejoint EMC en tant que Senior VP Products & Solutions. Puis, il devient Chief Operating Officer. Fin 2014, il est nommé président de la division Content Management.



L'académie des technologies renouvelle sa gouvernance. Alain Bravo est élu président et succède à ce poste à Alain Bugat. Diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale des télécommunications, Alain Bravo a consacré toute sa carrière aux télécommunications et à l'économie numérique : au sein du ministère des postes et télécommunications, tout d'abord ; puis dans des entreprises, dont SFR et Abhexis, qu'il a fondées ; enfin, au sein de l'école d'ingénieurs Supelec, qu'il a dirigée pendant 9 ans.



Anaplan, plateforme de planification et de pilotage de la performance, nomme Frank Calderoni aux fonctions de président-directeur général. Avant de rejoindre Anaplan, Frank Calderoni travaillait chez Red Hat, où il exerçait les fonctions de vice-président directeur des opérations et de directeur financier. Avant cela, il a travaillé pendant 11 ans chez Cisco dont sept en qualité de vice-président directeur et de directeur financier.



SystemX, institut de recherche technologique en Ile-de-France dédié à l'ingénierie numérique, annonce la nomination de Cyril Orgelot au poste de secrétaire général. Il succède à Luc d'Archimbaud, nommé au poste de délégué général délégué de l'institut. Cyril Orgelot a exercé depuis plus de 20 ans des fonctions financières au sein de groupes multinationaux, essentiellement SSII et constructeurs informatiques, et de start-up high-tech. En 2013, il a cofondé une société spécialisée dans le domaine de l'impression 3D dont il a assuré la direction financière, avant d'intervenir en tant que conseil auprès d'une Biotech française en 2016.



Gigamon, acteur dans le domaine des solutions de visibilité du trafic, a recruté Gerard Allison en tant que vice-président EMEA. Avant de rejoindre la société, il a passé près de dix ans au sein du département ventes de Juniper Networks, notamment en tant que directeur des réseaux de partenaires pour le Royaume-Uni, l'Irlande, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a dernièrement occupé le poste de vice-président Senior des ventes EMEA.



e-Themis, éditeur et intégrateur de solutions de gestions basées sur Sage X3, nomme Christelle Bournier au poste de directrice marketing et des opérations commerciales. Christelle Bournier a démarré sa carrière comme assistante chef de produit chez Cartier International. Puis, elle a rejoint Bouygues Telecom en 2005, et suivi un parcours pluridisciplinaire qui l'a amené à développer des compétences commerciales, marketing, gestion financière et relation client.



Strax, spécialiste mondial des accessoires mobiles et objets connectés, étoffe son équipe française. Stéphane François est nommé directeur Europe en charge des marchés de l'Europe du Sud et de la France. Auparavant Country Manager France, il intègre aujourd'hui le comité de direction de Strax. Autre nomination du groupe, celle de Rosine Halais au poste de directrice des ventes Retail Europe du Sud & France. Rosine Halais rejoint l'entreprise après avoir été Sales Manager EMEA chez Griffin Technology.