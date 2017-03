Snapchat, numéro 2 des plus belles IPO de réseaux sociaux derrière Facebook

Valorisé 23,6 milliards de dollars, le site de partage de photos est largement devancé par les 104 milliards levés par le groupe de Mark Zuckerberg, champion incontesté de ce classement.

Facebook gagne de très loin le concours de la plus belle valorisation pour un réseau social au moment de son IPO : l'entreprise a été évaluée 104 milliards de dollars, soit environ quatre fois plus que le numéro deux de ce palmarès, Snapchat. La valeur de la société, rebaptisée Snap en septembre 2016, a été estimée à 23,6 milliards comme le montre l'infographie ci-dessous réalisée par notre partenaire Statista à partir de chiffres dévoilés par CB Insights le 2 mars, jour de l'introduction en Bourse de l'application de partage de photos et de vidéos. Sur la dernière marche du podium, Whatsapp talonne Snapchat avec une valorisation de 22 milliards de dollars.

Le podium des plus belles entrées en Bourses de réseaux sociaux est occupé dans l'ordre par Facebook, Snapchat et Whatsapp. © Statista

Les deux dernières sociétés à faire partie du top 5 des réseaux sociaux les mieux valorisés le jour de leur IPO sont dans l'ordre Twitter (14,2 milliards de dollars) et la messagerie instantanée sur smartphones japonaise Line (6,9 milliards). Le site de mise en relation destiné aux professionnels LinkedIn pointe le bout de son nez en 6e position, avec une valeur de 4,3 milliards de dollars le jour de son entrée en Bourse en 2011, 37 fois supérieur à son chiffre d'affaires total de 2010.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.