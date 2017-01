Google optimise encore son format AMP, et lance une version Lite

Des optimisations ont été apportées aux images servies depuis le cache AMP de Google, et une version encore plus allégée d'AMP sera affichée pour certains terminaux.

Google vient d'annoncer deux nouvelles améliorations apportées à son format AMP - qui, rappelons-le, a pour but de grandement accélérer l'affichage des pages sur mobile. La première concerne la gestion des images dans le cache du moteur qui sert le contenu AMP. Certaines données, comme les vignettes ou des meta-data, sont supprimées. Des compressions pourront aussi être réalisées, et la qualité de l'image réduite. Des conversions pourront aussi être réalisées (JPEG vers WebP), et l'attribut "srcset" ajouté.

La deuxième amélioration concerne le lancement de l'AMP Lite, qui s'adresse aux terminaux avec peu de RAM ou avec une connexion internet très lente. De quoi faire encore baisser le nombre d'octets des pages servies, explique le moteur. Tous les allègements possibles pour les images (voir ci-dessus) sont également réalisés – et le niveau de qualité sera toujours le plus bas. Google admet que certains détails des images seront impactés, mais cela n'affectera pas les autres parties de la page, et notamment ses publicités. Autre levier utilisé par l'AMP Lite : les polices seront chargées immédiatement grâce à l'utilisation de la balise amp-font.

Google termine l'annonce postée sur son blog, en précisant que AMP Lite est déployé "pour les utilisateurs avec un débit faible, dans certains pays comme le Vietnam ou la Malaisie", mais aussi "dans le monde", pour les possesseurs de devices ayant peu de RAM. La quantité de RAM n'est toutefois pas indiquée.