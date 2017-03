Météo Google en France : des featured snippets de plus en plus fréquents

Quelle est la part de requêtes faisant remonter les fonctionnalités du moteur telles que les avis ou le knowledge graph ? Pour le JDN, SEMrush analyse chaque mois les pages de résultats de Google.fr.

Certaines requêtes font apparaître des résultats un peu particuliers sur Google. Parfois remonte une galerie d'images, parfois des vidéos, ou encore des avis sous forme d'étoiles. Autant de fonctionnalités qui attirent l'œil et donc les clics. Elles sont des opportunités pour les sites qui parviennent à les faire apparaître pour leurs pages et des menaces pour les autres, dont les contenus se retrouvent moins visibles. Dans tous les cas, leur impact sur le SEO est conséquent.

Pour le JDN, l'éditeur SEO SEMrush a analysé les résultats fournis par Google.fr sur 12 millions de mots clés français, afin de voir la part des requêtes faisant remonter de telles fonctionnalités. L'éditeur a pu observer leur évolution sur les trois derniers mois, sur desktop.

Une des fonctionnalités étudiées attire l'attention : les featured snippets. Cet extrait de site trône de plus en plus souvent, de manière très visible, au sommet des résultats. En novembre, sur les 12 millions de mots clés suivis, 459 623 en ont remonté un au moins une fois (3,83%). En février, il y en avait plus du double (958 554, soit presque 8% des mots-clés).

© données SEMrush

Les avis, que l'on voit sous forme d'étoiles dans les résultats, apparaissent aussi de plus en plus souvent. SEMrush a pu compter le nombre d'avis remontant sur les 10 premières pages de résultats fournis par Google.fr pour les 12 millions de mots clés. Il y en avait 8,7 millions en décembre, et plus de 10 millions en février. Leur répartition est toutefois inégale : certaines pages de résultats vont afficher plusieurs avis, quand d'autres ne vont en compter aucun.

© données SEMrush

Google fait souvent apparaître des images, sous forme de galerie issue des résultats de Google Images. Les données fournies par SEMrush au JDN révèlent que la part de résultats ayant cette galerie d'images est très stable et s'établit à un peu plus d'une page de résultats sur trois. Peut-être parce qu'il s'agit d'une des fonctionnalités les plus anciennes, Google a trouvé la bonne proportion, et ne la fait plus beaucoup évoluer…

© données SEMrush

Les pages de résultats peuvent aussi être agrémentées de vidéos, qui apparaissent sous forme de vignettes. Sur les résultats des 12 millions de mots clés, SEMrush en a compté 6,5 millions en novembre, puis un million de plus un mois après. Mais le nombre fluctue sensiblement, car en février, l'outil n'en avait pas détecté plus de 5,8 millions.

© données SEMrush

Les actualités aussi ont droit à leur fonctionnalité dans Google. Les articles se regroupent au sein de ce que les spécialistes appellent des "box", dont la présentation a évolué il y a peu, mais qui sont toujours réunies dans un bloc que Google appelle "A la une". Si l'actualité est par nature changeante, les mots clés suivis par SEMrush n'évoluent pas, eux. C'est dans doute ce qui explique le phénomène observé par l'outil, qui relève un part très mouvante de requêtes faisant remonter ces box d'actualités.

© données SEMrush

D'autres fonctionnalités sont beaucoup plus stables, et la part de requêtes qui les déclenchent évolue peu. C'est le cas des carrousels (exemple en cliquant ici) finalement assez rares sur desktop, présents sur à peine 1,3% des requêtes. C'est aussi le cas des "instant answers" (sorte de feature snippets mais sans le lien en vert et le titre en bleu, voir exemple en cliquant ici) présents sur 2,4% des mots-clés analysés. Les "local packs", que Google associe aux requêtes ayant une intention locale (comme "resto à Paris", mais aussi "resto" tout court), apparaissent sur un peu moins de 7% des mots-clés. Ils sont légèrement plus fréquents en février qu'en décembre. Une très légère progression est aussi observée avec le knowledge graph, que les internautes voient désormais à droite des résultats sur un peu plus de 16% des résultats français.

© SEMRush

Et aussi