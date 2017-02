Pitch de la semaine : Uzer, le boîtier connecté pour mieux trier ses déchets

La start-up cherche à lever 500 000 euros pour financer le lancement commercial de son produit et renforcer son équipe.

Le JDN et la plateforme de mise en relation pour entrepreneurs et investisseurs qualifiés FundMe présentent le pitch d'une start-up en recherche de financements. Il a été tourné par FundMe dans l'espace de co-meeting OpenMindKfé.

La jeune pousse parisienne Uzer propose Eugène, un petit boîtier connecté à accrocher près de sa poubelle. Il permet de scanner le code barre de l’emballage d'un aliment pour savoir où le jeter, c'est-à-dire dans le bac réservé au plastique ou au carton, par exemple. Uzer veut rendre le tri ludique en permettant de créer via l'app dédiée une liste de courses en fonction des produits consommés et de les commander en ligne en quelques clics. L'app l'informe également sur la présence d'éventuels allergènes. La start-up récompense aussi les utilisateurs les plus assidus avec des bons d'achat sur leurs produits préférés.

Grâce à cette technologie, Uzer a récemment été sélectionnée par la French Tech pour participer au CES de Las Vegas. Après deux ans de R&D et 300 000 euros d'investissement, l'entreprise veut désormais commercialiser son produit.

