Pitch de la semaine : NannyBag disrupte les consignes à bagages

La start-up cherche à lever des fonds pour se développer en Europe et proposer des lieux de stockage pour les affaires des voyageurs dans toutes les grandes capitales du Vieux continent.

Après moins d'un an d'existence, la plateforme de réservation de consignes à bagages auprès d'hôteliers et de commerçants NannyBag est disponible dans cinq pays et 60 villes. Elle propose aux voyageurs de confier leurs affaires à un hôtel ou à un magasin le temps de visiter une ville, par exemple. La jeune pousse française a élaboré plusieurs forfaits qu'elle veut abordables : 6 euros pour 6 heures, 8 euros pour 12 heures et 12 euros pour 24 heures. Au-delà de 24 heures, chaque jour supplémentaire est facturé 6 euros.

NannyBag entend aussi aller plus loin grâce à des options comme le petit-déjeuner à l'hôtel ou des réductions en magasin couplées à son offre de consigne. Pour gagner en visibilité, ses deux cofondateurs ont déjà noué des partenariats stratégiques avec AccorHotels et Hop!, filiale d'Air France. La petite entreprise, qui n'a pour salariés que ses deux cofondateurs, compte lever des fonds pour accélérer sa présence dans les grandes villes européennes et recruter.

