Infographie : le Royaume-Uni, champion européen des start-up

Près de 400 jeunes pousses britanniques sont capables de lever un million de dollars et plus, soit près de deux fois plus qu'en Allemagne et en France.

Avec 399 scaleups et 19 scalers et licornes, le Royaume-Uni est de loin le pays plus dynamique d'Europe en termes de jeunes pousses. La levée de fonds moyenne des start-up capables de lever un million de dollars et plus, les scaleups, y est de 28 millions de dollars et celle de ses scalers, capables de réunir 100 millions de dollars et plus(dont les licornes valorisées plus de 1 milliard de dollars) s'élève à 318 millions de dollars.

Moins nombreuses que les britanniques, les start-up allemandes sont pourtant celles qui lèvent en moyenne le plus. © Statista

Loin derrière, les 205 scaleups françaises lèvent en moyenne 15 millions de dollars. Les 6 scalers et licornes tricolores réunissent quant à eux en moyenne 155 millions de dollars. C'est même moins que l'Espagne, qui n'a pourtant que 106 scaleups et 3 scalers et licornes.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.