Satisfaction client : Actionable lève 2 millions d'euros

Cinq mois après sa création, la solution d'analyse prédictive de la satisfaction client affiche déjà 7 bêta testeurs, dont Mirakl, Vibe.co et Ouigo.

Actionable, solution d'analyse prédictive de la satisfaction client, annonce ce mardi 10 septembre une levée de 2 millions d'euros en pré-amorçage auprès d'Axeleo capital et plus d'une trentaine de business angels, dont de nombreux vétérans de l'adtech.

Pour l'annonce de sa première levée de fonds, Actionable affiche une dynamique très positive malgré seulement cinq mois d'activité avec sept clients bêta testeurs, dont Mirakl, Vibe.co ou Ouigo. "Toutes ces sociétés sont des clients qui nous font confiance, et pour certaines la solution est déjà live. Cette phase de bêta tests devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année avant une première version publique dès le premier semestre 2025", précise Nicolas Rieul, cofondateur d'Actionable avec Nans Thomas.

Preuve que le besoin existe et que la réponse d'Actionable plait. "Actionable coche les deux cases qui sont fondamentales pour nous : l'opportunité de marché et la bonne équipe", déclare Eric Burdier, fondateur d'Axeleo Capital. "Dans ce créneau de la mesure de la satisfaction client, les acteurs qui arrivent à fournir de bons insights restent de lourds machins à déployer et à maintenir. De plus, ils ne permettent pas à l'entreprise de comprendre ce qu'elle doit faire pour satisfaire ses utilisateurs, retenir ses clients voire augmenter leur panier moyen. Actionable innove avec une solution plug and play basée sur l'IA qui a l'avantage de permettre tout de suite aux directions marketing d'améliorer le ROI", poursuit-il.

Actionable affiche le niveau de satisfaction des clients finaux en renseignant sur les facteurs exerçant un impact sur leur comportement. Pour ce faire, l'entreprise est connectée aux solutions dont ses clients se servent pour gérer leur CRM, leur support client, leur facturation, leurs enquêtes de satisfaction, etc. afin de réunir les données disponibles sur chacun de leurs clients tout au long de leur parcours. C'est cette masse de données qui comprend l'historique de la relation, client par client, qui permet aux algorithmes d'Actionable d'apprendre sur leur comportement et sur les facteurs les influençant. "Dans un contexte de budgets marketing limités, la satisfaction client devient encore plus stratégique. Actionable industrialise cette capacité à se connecter à tout pour mesurer et améliorer cette relation", résume l'investisseur.

Cette levée servira à l'entreprise à investir davantage en R&D en étoffant son équipe d'experts en machine learning et mathématique pour continuer de renforcer les capacités de son IA. Un autre axe stratégique est l'obtention des certifications de qualité et sécurité lui permettant de conquérir de grands groupes. A noter qu'une des principales promesses d'Actionable est la facilité de déploiement (7 à 10 jours en moyenne pour l'instant) et notamment le fait de ne pas remplacer les technologies existantes, juste de les compléter. "C'est sans doute le fait que nous nous intégrions à la stack de nos clients en la complétant et en apportant de la valeur qui explique l'intérêt que nous avons déjà réussi à susciter", conclut Nicolas Rieul.