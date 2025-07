DOOH : Valiuz rachète Imediacenter au groupe Auchan

Valiuz se renforce dans l'in-store avec les 3 400 écrans d'Imediacenter. Surtout, l'opération débloque l'accès d'Imediacenter aux nombreuses enseignes de l'Association Familale Mulliez.

Valiuz, alliance data et régie de retail media, annonce ce jeudi 3 juillet l'acquisition d'Imediacenter, régie DOOH pilotant 3 400 écrans en France, propriété jusque-là d'Auchan, à 60%, et de Ceetrus, société foncière spécialisée dans les galeries marchandes, filiale du groupe Auchan. Le montant de l'acquisition n'est pas dévoilé.

Les deux régies travaillaient déjà ensemble depuis plusieurs années. L'objectif désormais est de renforcer leurs synergies, dont la plus évidente est de permettre une gestion intégrée par Valiuz de l'offre omnicanale online et offline d'Auchan pour le compte des annonceurs partenaires, y compris sur les volets data et mesure des performances. L'enjeu est important quand on se souvient que les marques de l'alimentaire sont à l'origine de la moitié de l'impact de Valiuz.

Au digital (partage de la data, extension d'audience, activation on-site) que Valiuz commercialise pour Auchan viennent s'ajouter les écrans implantés dans les 214 hyper et supermarchés du retailer plus ceux des 72 centres commerciaux équipés par Imediacenter. Par ailleurs, Valiuz étant la régie de 16 enseignes de l'écosystème de l'Association Familiale Mulliez (AFM), dont Boulanger, Decathlon ou Leroy Merlin, l'affichage des campagnes pour les annonceurs de ces retailers dans les centres commerciaux équipés par Imediacenter où ces derniers disposent de magasins se fera lui aussi de manière beaucoup plus fluide. De quoi permettre à la régie de piloter des stratégies full funnel liant branding et conversion.

Mais une seconde synergie, de taille, s'ouvre pour nos deux protagonistes : équiper et piloter le DOOH des magasins des enseignes clientes et actionnaires de Valiuz. De quoi compléter avec l'in-store l'offre de Valiuz, concentrée jusque-là sur le digital, mais également de lancer plein de chantiers de développement pour Imediacenter, qui restera une marque à part entière au sein de Valiuz. "Nous avons toujours nourri l'ambition d'équiper d'autres enseignes de l'AFM, au-delà d'Auchan, et nous sommes ravis que cela puisse se faire désormais", déclare Sandrine Clion, directrice générale d'Imediacenter. "Imediacenter étant désormais imbriquée dans notre gouvernance, il n'y a plus de frein à ce que son offre soit déployée dans l'ensemble des entreprises actionnaires associées de Valiuz. De nombreux projets sont en discussion, dont celui concernant Leroy Merlin qui ne compte pas à date d'acteur in-store. Le savoir-faire et les équipes d'Imediacenter en installation et commercialisation d'écrans publicitaires nous permettent désormais de le concrétiser. Nous avons des dossiers en cours également avec Boulanger, Decathlon et Kiabi", précise au JDN Sébastien Zecchini, CEO de Valiuz.

Troisième accélération offerte par cette opération : l'internationalisation d'Imediacenter, qui pourra s'appuyer sur Valiuz pour opérer dans les cinq pays où la régie est implantée, comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et bientôt le Portugal.

Autant de raisons qui permettent à nos interlocuteurs de voir dans cette opération le moyen de débloquer de nombreuses opportunités de croissance. "Nos équipes respectives se génèrent du business mutuel croisé, c'est un fait mesuré. Cette acquisition aura par conséquent un effet positif et immédiat sur le chiffre d'affaires de l'entreprise", déclare Sébastien Zecchini.

La marque Imediacenter continuera d'exister et son organisation commerciale sera maintenue. Même si certains services seront mutualisés, comme la finance ou le juridique, des licenciements ne sont pas au programme selon nos interlocuteurs. Bien au contraire, l'entreprise a l'intention d'embaucher prochainement.