Retail media : Infinity Advertising et Valiuz officialisent leur fusion

L'alliance entre les deux régies, annoncée dimanche 7 septembre, sera effective le 1er janvier 2026. Le Groupement Les Mousquetaires entre au capital de Valiuz aux côtés d'Auchan, Adeo et Decathlon.

Le Groupement Les Mousquetaires et Valiuz, alliance data et régie des enseignes de l'Association familiale Mulliez (dont le groupe Auchan), annoncent ce dimanche 7 septembre la fusion de leurs activités retail media "avec pour ambition de créer un acteur européen de référence au service des marques de produits de grande consommation".

La nouvelle était attendue, 18 mois ont été nécessaires pour la rendre officielle. Prévue pour être effective le 1er janvier 2026, cette fusion s'accompagne de l'entrée du Groupement Les Mousquetaires au capital de Valiuz. A terme, Infinity Advertising, la régie retail media du Groupement Les Mousquetaires, sera incorporée dans Valiuz, qui gardera son nom.

Cette fusion des activités de retail media des deux entreprises fait suite à une première alliance à l'achat pour dix ans entre le groupe Auchan et Le Groupement les Mousquetaires, mise en place en septembre 2024 avec la création d'Aura Retail. Cette nouvelle opération est structurante à plusieurs titres :

1. Elle donne naissance à une nouvelle régie de retail media poids-lourd de l'alimentaire, les deux entités revendiquant 26,9% des parts de marché de ce segment pour leurs groupes mis ensemble (Les Mousquetaires, avec 17,9%, et Auchan, 9%), devant E.Leclerc (24,3%) et Carrefour (21,8%). "Les principaux volumes du retail media se font dans l'alimentaire. En nous unissant avec Valiuz, nous devenons leaders de ce levier en très forte progression", se félicite Stéphane Sinopoli, président de la direction de la monétisation de la data du Groupement Les Mousquetaires. "Dès le 1er janvier 2026, les annonceurs de ce secteur, soit de grandes entreprises mondiales, et leurs agences, trouveront chez Valiuz réuni avec Infinity Advertising le potentiel d'impact le plus significatif pour leurs investissements en retail media", résume Sébastien Zecchini, CEO de Valiuz.

2. Elle renforce le caractère multi-retailers et multi-secteurs de Valiuz avec l'arrivée de la petite dizaine d'enseignes clientes d'Infinity Advertising, parmi lesquelles Intermarché, Monoprix, Franprix, Casino, Bricomarché et Bricorama. Ces dernières viennent enrichir le portefeuille de Valiuz, qui commercialisait déjà les inventaires on-site et en magasin de six enseignes de l'Association familiale Mulliez (AFM), dont Auchan, Kiabi, Leroy Merlin, Boulanger et Decathlon. "L'AFM est leader sur une multitude de verticales clés comme le bricolage et la maison, de quoi renforcer fortement notre attractivité auprès des annonceurs en Europe", ajoute Stéphane Sinopoli.

3. Le potentiel data de cette fusion est significatif. Car, ne l'oublions pas, au-delà de son activité de régie, Valiuz réunit 18 enseignes de l'écosystème AFM autour d'une alliance data. Cette dernière revendique 13% de la consommation des ménages français, avec 30 millions de clients uniques actifs sur 12 mois, soit l'intégralité des foyers en France. En face, Infinity Advertising arrive avec 25,3 millions d'encartés revendiqués. Même si la manière dont toutes ces données seront orchestrées pour le compte des annonceurs n'est pas évoquée dans les détails pour le moment, cela donne une petite idée de la puissance de frappe de ce nouvel acteur en construction. "Toute la puissance de Valiuz en matière de traitement de la data se mettra au service des bases du Groupement les Mousquetaires. A noter cependant que le partage de données entre l'Alliance Valiuz et le Groupement Les Mousquetaires n'est pas à l'ordre du jour à date", précise Sébastien Zecchini.

4. Avec cette opération, Valiuz accueille pour la toute première fois un acteur totalement externe à l'écosystème de l'AFM. Le Groupement Les Mousquetaires fait son entrée par la grande porte, car il intègre le groupe restreint d'actionnaires de Valiuz aux parts les plus importantes : d'après nos informations, la part des Mousquetaires est du même niveau de celle d'Auchan, d'Adeo et de Decathlon, soit "les grands acteurs de Valiuz" parmi la quinzaine d'actionnaires de l'entreprise.

5. Cerise sur le gâteau, le Groupement Mousquetaires pourra s'appuyer sur la présence internationale de Valiuz pour adresser le retail media sur ses différents marchés en Europe, à savoir la Belgique, la Pologne et le Portugal. "Par ailleurs, Auchan étant présent dans de nombreux pays, notre alliance nous permettra d'accueillir des annonceurs à portée internationale sur des campagnes multi-pays", précise Stéphane Sinopoli.

Durant les prochains mois, les deux régies devront harmoniser leurs stacks technologiques respectifs à vitesse grand V. "Nous disposerons des mêmes outils sur les différents sites pour un maximum d'efficience. La bonne nouvelle est qu'une partie significative de nos prestataires sont déjà communs", confie Sébastien Zecchini. C'est le cas notamment des prestataires data Mediarithmics et Liveramp. Quant aux ressources humaines, "les 50 collaboratrices et collaborateurs d'Infinity Advertising rejoindront dès le 1er janvier 2026 les 310 collaborateurs de Valiuz. L'ensemble des postes est préservé, en soutien à la croissance objectivée", peut-on lire dans le communiqué annonçant la fusion.

A noter l'annonce récente de la nomination au poste de président non exécutif de Valiuz de Bruno Delahaye (SAP, Walmart Connect), partner chez Cathey Innovation, "pour accompagner Sébastien Zecchini dans les prochaines étapes de croissance de Valiuz".