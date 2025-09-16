Havas France lance Havas Open Innovation pour accélérer les stratégies d'IA des entreprises

Les services proposés incluent la formation, la définition de la roadmap et le développement de PoC. Chanel et Biogaran font partie de la dizaine de marques à bord.

Havas France fait évoluer Havas Startup Accelerator, son incubateur de start-up, et lance ce mardi 16 septembre Havas Open Innovation, un service d'accompagnement visant à accélérer les stratégies d'intelligence artificielle des entreprises.

"Havas Startup Accelerator avait jusque-là pour mission d'aider Havas à se transformer en identifiant de nouvelles technologies applicables aux métiers du groupe. L'avènement de l'IA générative à partir de 2022 nous a donné assez rapidement une légitimité forte sur le sujet de l'IA appliquée à la communication, au marketing et à la publicité. Les clients des agences du groupe se sont mis à solliciter Havas Startup Accelerator pour comprendre ce qui se passait et mieux s'approprier le sujet en identifiant des solutions sur mesure. Nous avons alors compris que nous pouvions continuer d'incuber des start-up tout en proposant de nouveaux services aux entreprises et aux annonceurs", explique Weilin Ho, directeur d'Havas Open Innovation.

Toujours basé à Station F, Havas Open Innovation s'appuie à la fois sur le savoir-faire de la petite centaine de start-up et, pour certaines, scale-up issues de son incubateur et des nouvelles à venir, vu que l'activité d'accélération continuera d'exister. Il s'appuie également sur les quelques 1 300 entreprises incubées ou accélérées chaque année via d'autres programmes au sein de Station F. "Notre principal asset, c'est tout l'écosystème de Station F : 40% des start-up européennes travaillant avec l'IA lancées cette année sont passées par Station F", précise Weilin Ho. "Havas étant partenaire financier de Station F, nous avons l'exclusivité sur les secteurs de la communication et du marketing. Les start-up travaillant dans ces secteurs sont réorientées vers nous en priorité." La structure est également en relation avec la BPI, la French Tech, France Digitale et de nombreux hubs d'innovation en Europe.

De la formation aux PoC, les exemples de collaboration

Havas Open Innovation vient de remporter un appel d'offres pour accompagner Chanel et a déjà contractualisé avec une petite dizaine de marques, dont Canal+ et Biogaran. Les services proposés incluent la formation des équipes à l'IA, la prise en main de démos d'outils d'IA adaptés à chaque métier, la définition de la roadmap IA jusqu'au développement de PoC en collaboration avec une ou plusieurs start-up.

Pour un retailer français qui voulait démontrer dans une campagne être l'enseigne préférée des Français dans son créneau, le hub d'Havas a identifié une solution qui permet d'analyser tous les avis donnés en ligne et les comparer avec ceux obtenus par les marques concurrentes.

Une autre start-up, incubée par le hub, développant des applications d'IA générative sur mesure entraînées sur des boucles de données fermées sert les annonceurs du groupe pour l'adaptation à la volée d'images sur des contenus sociaux. Et parmi les start-up accélérées par Havas susceptibles également d'être embarquées dans ces projets d'accompagnement, on peut citer une solution spécialisée en transfert de styles en 3D pour les équipes créatives ou encore une plateforme qui permet aux retailers de créer des fiches-produits et tutoriels en format audio et aux consommateurs de laisser des commentaires audio sur leurs sites.

Accompagner les marques dans leurs processus métiers au-delà du marketing

Si Havas Open Innovation accompagne les entreprises à l'intégration de l'IA à leur marketing et communication, le hub ne s'interdit pas, bien au contraire, de les aider avec leurs processus métiers. "Pour une enseigne de restauration, nous avons dès 2022 commencé par former en one to one la directrice du groupe en France à l'IA générative, puis nous avons identifié des solutions d'IA appliquées à des besoins tels que la préparation des bons de commande, la logistique et la lutte contre le gaspillage. Nous avons ensuite formé toutes les équipes au siège", illustre Weilin Ho.

Autre exemple : "Après avoir formé à l'IA tous les directeurs (général, juridique, des achats, marketing, etc.) d'un industriel français de l'alimentaire, nous les avons accompagnés dans la définition de leur roadmap IA pour tous les métiers de l'entreprise." Plus récemment, certaines marques clientes d'Havas demandent à intégrer l'outil développé par une autre start-up passée par l'incubateur qui permet aux équipes, tous métiers confondus, de partager leurs meilleurs prompts.

Il n'y a pas de ticket d'entrée prédéfini pour être accompagné par Havas Open Innovation, cela s'étudie au cas par cas. "Cela démarre à quelques milliers d'euros, pour des missions de type formation", précise Weilin Ho. Havas Open Innovation est ouvert à toute entreprise, cliente ou non des agences du groupe, ayant des besoins en matière d'intelligence artificielle et d'innovation.