Info JDN : Equativ et Bouygues Telecom signent un partenariat stratégique

Equativ prend en charge la commercialisation des inventaires display CTV de l'interface des box TV Bouygues Telecom, une première pour cet acteur technologique.

La plateforme publicitaire Equativ annonce au Journal du Net ce lundi 6 octobre la signature d'un "partenariat stratégique" avec Bouygues Telecom. Grâce à cet accord, Equativ prend en charge la commercialisation auprès des agences et des annonceurs des inventaires display CTV présents au sein de l'interface des box TV Bouygues Telecom.

Pour Equativ, il s'agit d'une première, vu que ce sont ses compétences commerciales qui seront mises à contribution de Bouygues Telecom, pas sa technologie, alors qu'Equativ est avant tout une adtech. Le deal en dit long sur les batailles qui se nouent dans l'écosystème de la CTV : en deux mots, en attendant d'entrer par la porte, on passe par la fenêtre. Même si aucune mention n'est faite au sujet d'une possible coopération technologique à venir entre les deux entreprises, on ne peut que supposer que ce sera la suite logique.

"C'est la première fois qu'Equativ va commercialiser en direct les inventaires publicitaires d'un opérateur télécom, notre business historique étant d'être fournisseur technologique pour nos éditeurs (ad serving et SSP). C'est une nouvelle manière d'enrichir notre offre CTV, qui inclut également nos partenariats avec Titan OS (OS qui équipe les smart TV Philips et JVC, ndlr.), Samsung, LG, des groupes audiovisuels comme M6 et RMC BFMTV et des chaînes FAST", résume Pegah Mofidi, directrice générale France d'Equativ.

Bouygues Telecom revendique cinq millions de foyers en France éligibles à la box sans préciser le taux de consentement à la publicité personnalisée. Jusque-là, les emplacements publicitaires présents dans l'interface de l'opérateur télécom étaient monétisés de façon plutôt ponctuelle pour les chaînes et services présents dans la box ou en couplage avec un autre opérateur, à entendre Equativ. "Ces emplacements n'avaient jamais fait l'objet d'une commercialisation en propre comme nous allons le faire pour des annonceurs non-endémiques. Bouygues Telecom souhaite ouvrir son inventaire à ces annonceurs et nous a choisi pour les accompagner", se félicite Pegah Mofidi. L'accord ne garantit pas d'exclusivité à Equativ.

Les annonceurs non-endémiques pourront désormais accéder à ces inventaires à travers des opérations 100% garanties conclues en gré à gré. De quoi permettre à Equativ, originellement positionnée côté supply, de placer un nouveau pion du côté de la demande, où la plateforme est déjà présente en servant les annonceurs et les agences avec son outil de curation programmatique Maestro en self-service ou en managed.

Des inventaires jusque-là très peu explorés

Mais revenons au partenariat commercial avec Bouygues Telecom, qui lui pour l'instant ne concerne pas le programmatique mais uniquement des ordres d'insertion en gré à gré. On peut s'interroger sur la valeur et l'intérêt de ces inventaires vu leur fonction de passerelle et non de destination. De plus, l'opérateur télécom devant veiller à ne pas nuire l'expérience utilisateur, les emplacements seraient par nature limités. Pas tout à fait, nous répond notre interlocutrice. "Ces inventaires sont méconnus", en convient Pegah Modifi, "en revanche les audiences sont bel et bien là car c'est la porte d'entrée de la télévision linéaire et du streaming aujourd'hui avec l'évolution des usages TV ! Un de nos partenaires OS a mesuré le temps passé sur la page d'accueil des box : il est de plus de dix minutes par jour, soit une éternité comparé aux quelques secondes d'exposition propres au digital. Sans parler de la récurrence très importante sur ce canal." Rapporté au nombre d'abonnés, cela donne une volumétrie conséquence d'opportunités d'affichage. "Le volume est énorme, on évoque près de 5 millions d'impressions/jour sur l'écosystème box en inventaire publicitaire", ajoute-t-elle.

L'experte déroule sans difficulté d'autres arguments en faveur de ces inventaires : la connexion sur ces environnements box est massive en France, de l'ordre de plus de 84%, et l'exposition est premium sur le grand écran TV, sachant que dès l'arrivée de l'utilisateur un emplacement est prévu tout en haut de la page (bannière masthead). "Un autre carrefour d'audiences important se trouve dans la rubrique Applications et jeux et replay, où des formats interstitiels plein écran sont proposés, en plus du masthead : imaginez-vous l'impact d'être en plein écran sur le plus grand écran du foyer au moment où les internautes se demandent s'ils vont plutôt aller sur Netflix ou sur Disney !", poursuit-elle. "Nous pourrons vendre des journées d'exclusivité pour les annonceurs le souhaitant. Nous pourrons également leur proposer des segments sociodémographiques poussés basés sur la data déterministe des abonnés Bouygues Telecom mais également des segments sur les centres d'intérêt basés sur ce qui est consommé dans la box à la fois sur le linéaire et les applications", conclut-elle.