Media Figaro lance son offre GEO : GEO medIA

La solution propose d'abord un audit puis la production de contenus pour permettre aux marques de maîtriser et renforcer leur présence dans les résultats des moteurs conversationnels et de recherche

Media Figaro annonce ce 29 octobre le lancement de GEO medIA, une offre d’audit et de production de contenus pour permettre aux marques de maîtriser et de renforcer leur présence dans les résultats des moteurs conversationnels (GEO) et du search classique (SEO).

"L’intelligence artificielle et les robots conversationnels s’installent dans le quotidien des utilisateurs, ils redéfinissent la manière de rechercher et de consommer l’information aussi bien à titre personnel que professionnel. Cette évolution s’opère rapidement et peut représenter une opportunité pour les marques", explique Karine Rielland Mardirossian, directrice générale déléguée digital de Media Figaro (qui appartient au même groupe que le JDN). "Pour bien s’installer dans ces nouveaux environnements, les annonceurs doivent déjà comprendre comment leurs marques y sont perçues, relayées et positionnées", ajoute-t-elle.

Le premier volet de l’offre consiste justement à tout passer au peigne fin : le site de la marque, son champ sémantique, les requêtes et les questions les plus fréquentes liées à son univers, sa présence dans les résultats et les réponses fournies par les moteurs conversationnels et de recherche, sans oublier la place de ses concurrents et la cartographie des sources éditoriales les plus citées. La régie s’appuie pour cela sur une plateforme propriétaire, GEO medIA. De quoi identifier les points forts et les points faibles de la marque, eu égard à ses objectifs de visibilité et aux territoires à occuper, tout en tenant compte des logiques algorithmiques pour établir une stratégie de différenciation et d’émergence.

Une fois cet audit réalisé, Media Figaro vient en appui des annonceurs pour produire en marque blanche, notamment via 14H, l’agence de brand content du groupe Figaro, des contenus de marque dits GEO friendly, c’est-à-dire optimisés pour améliorer le référencement naturel sur les moteurs conversationnels, en plus du search classique. Ce volet de production éditoriale, baptisé GEO content, inclut la publication de contenus sponsorisés au sein des titres du groupe dans une démarche dite "d’infiltration éditoriale".

"Avec 34 millions de visiteurs uniques par mois, le groupe Figaro est un puissant carrefour d’audiences sur des univers et des contextes éditoriaux très variés et granulaires (la femme, les CSP+, la santé, banque/assurances, l’automobile, l’alimentaire, etc.). Surtout, le fait que nos 500 journalistes produisent chaque jour plus de 800 contenus, nous permet de bien émerger aussi bien en SEO qu’au sein de l’écosystème des IA génératives. La preuve en est que nous sommes parmi les sources les plus citées par les IA génératives. Si nous sommes leaders sur le digital, c’est bien parce que nous maîtrisons toutes ces technologies. D’où l’intérêt pour les annonceurs de capitaliser sur nos titres pour bien émerger et démontrer leur singularité", poursuit Karine Rielland Mardirossian.

L’experte précise l’importance d’une production au long cours pour l’obtention de bons résultats. "Pour être efficace, la production éditoriale doit s’inscrire sur le moyen et long terme dans une démarche de fond proactive de test & learn permanent." La régie informe être en discussions avancées avec plusieurs grands comptes.