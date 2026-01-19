Les candidatures pour la Nuit des Rois sont ouvertes jusqu'au 12 mars

La Nuit des Rois, c'est reparti. L'événement consacrant les meilleurs projets digitaux, dispositifs marketing et campagnes de communication ouvre les candidatures pour son édition 2026.

La Nuit des Rois lance sa XIIIᵉ édition en partenariat avec le JDN, et ouvre officiellement les candidatures pour l'année 2026. L'événement se déroulera à Paris et culminera avec la cérémonie de remise des prix le 3 juin 2026, lors d'un dîner de gala réunissant les principaux décideurs et experts du secteur.

Les candidatures sont ouvertes depuis le 5 janvier. Les marques, agences, annonceurs et start-up disposent de plus de deux mois pour déposer leurs dossiers, la clôture étant fixée au 12 mars 2026. S'ouvrira ensuite la phase d'analyse et de délibération des jurys, composée de professionnels reconnus, avant une étape clé : la conférence de Révélations, programmée le 6 mai. Ce rendez-vous permettra de dévoiler les tendances majeures de l'année et d'annoncer les projets finalistes avant la grande soirée de juin.

La Nuit des Rois distingue les dispositifs et campagnes les plus performants selon deux axes structurants : la capacité d'innovation et de créativité d'une part, l'efficacité mesurable et les résultats obtenus d'autre part. L'événement couvre l'ensemble des champs du marketing et de la communication, du multicanal à la publicité, du social media au BtoB, en passant par la data, la performance, les contenus, le search, l'IA, le commerce connecté, l'expérience utilisateur, la communication corporate, les enjeux RH ou encore les initiatives à impact.

Cette XIIIᵉ édition se distingue par l'introduction de nouvelles catégories, en réponse à l'évolution rapide des usages et des attentes. La catégorie "Relationnel" mettra en lumière les dispositifs CRM, conversationnels et de relation client. La catégorie "Mobile et mobilités" valorisera les expériences liées aux applications, interfaces vocales, messageries, objets connectés et nouveaux usages de mobilité. Enfin, la catégorie "Parcours" récompensera les stratégies centrées sur l'UX, le design, la conversion et la fluidité de l'expérience globale.

Le dépôt des candidatures reste gratuit, avec une participation financière demandée uniquement pour les dossiers sélectionnés en finale. Pour vous inscrire, c'est par ici.