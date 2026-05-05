LinkedIn visé par une plainte auprès de l'Autorité autrichienne de protection des données

Pour l'association noyb, auteur de la plainte, LinkedIn doit permettre à ses utilisateurs de connaître gratuitement l'identité des membres du réseau qui consultent leur profil.

Noyb, association européenne de défense de la vie privée des citoyens, annonce ce mardi 5 mai déposer une plainte contre LinkedIn auprès de l’Autorité autrichienne de protection des données. En cause, le fait que LinkedIn ne permet pas à ses utilisateurs de connaître gratuitement l’identité des membres du réseau qui consultent leur profil tout en rendant ces mêmes données disponibles aux abonnés de son programme Premium.

"LinkedIn suit les visites sur les profils. Cependant, pour savoir qui a consulté votre profil, il vous faut payer, en souscrivant à son abonnement Premium", explique noyb dans un communiqué. "La légalité de ce suivi des visiteurs est floue. En revanche, il est clair que si ces données sont affichées dans le cadre d’un abonnement Premium, elles devraient également être accessibles suite à une demande d’accès au titre de l'article 15 du RGPD."

L’article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) établit que la personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel a le droit d’obtenir accès à ces dernières. Selon noyb, qui représente un utilisateur du réseau dans sa plainte, LinkedIn refuse cet accès en invoquant la protection des données des visiteurs de ce dernier en vertu du RGPD. "LinkedIn n’a aucun scrupule à céder certaines données contre rémunération, mais s’inquiète soudainement du respect de la vie privée des autres utilisateurs lorsque vous exercez votre droit d’accès", commente Martin Baumann, avocat spécialisé en protection des données chez noyb. "La protection des droits et libertés d’autrui peut tout à fait justifier la non-divulgation de données personnelles partagées. Toutefois, si une entreprise a obtenu le consentement requis et se montre clairement disposée à rendre ces mêmes données accessibles moyennant des frais, cet argument ne tient plus", explique Martin Baumann.

Données personnelles conjointes

Au cœur de cette affaire, noyb considère que les informations relatives aux visites de profil constituent des données personnelles tant pour la personne consultée que pour le visiteur. "Ces données concernent particulièrement la personne consultée, car il s’agit d’informations sur les visites de son profil et parce que la plateforme lui attribue ces informations. Ces informations pourraient également permettre de déduire des informations concernant la personne consultée, en plus du visiteur", explique au Journal du Net un porte-parole de l’association. Suivant ce raisonnement, puisque les informations relatives aux visites de profil sont également liées à la personne consultée, elles sont couvertes par son droit d’accès en vertu du RGPD.

L’association conteste également la légalité de la manière dont LinkedIn enregistre les visites de profil. Pour elle, bien que les utilisateurs puissent désactiver ce suivi, aucune demande de consentement explicite (opt-in) ne leur est faite.

Dans sa plainte, noyb exige pour l’utilisateur qu’elle représente "une réponse complète" à sa demande d’accès à ces données et propose l’imposition d’une amende "afin de prévenir de telles violations à l’avenir".