Souveraineté nationale : un plan en dix étapes proposé par le Conseil d'État

Alors que les dépendances extérieures menacent plusieurs secteurs vitaux, l'institution suggère des réformes structurelles pour garantir une indépendance accrue et préserver les intérêts fondamentaux du pays.

La souveraineté nationale est un pilier fondamental de l'État français, mais elle est mise à rude épreuve par des crises économiques, sanitaires et géopolitiques. Dans son rapport annuel, le Conseil d'État propose dix mesures pour restaurer et renforcer cette souveraineté. Le document, qui a été présenté au président Emmanuel Macron, s'appuie sur une analyse approfondie des dépendances croissantes de la France, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la santé et de l'industrie, ainsi que sur les défis posés par l'articulation avec l'Union européenne.

Renforcer la citoyenneté et relocaliser l'industrie

Le Conseil d'État place la citoyenneté au cœur de son plan pour renforcer la souveraineté française. "La souveraineté c'est fondamentalement la liberté pour un peuple de choisir son destin", peut-on lire dans l'étude de l'institution du Palais Royal, citée par Les Échos. Elle insiste sur l'importance d'une citoyenneté active et éclairée pour maintenir la démocratie vivante.

Parmi les propositions clés du rapport, on retrouve l'idée de renforcer la formation à la citoyenneté, en mettant l'accent sur l'éducation civique pour les jeunes et en développant des initiatives locales de participation citoyenne. Le rapport souligne que la confiance des citoyens dans les institutions doit être restaurée à travers des réformes démocratiques et un meilleur dialogue entre les citoyens et les gouvernants.

En parallèle, le Conseil d'État alerte sur les faiblesses de la France dans des secteurs stratégiques, notamment la production de médicaments et d'équipements médicaux. La crise du Covid-19 a révélé des dépendances importantes.

En matière d'énergie, la dépendance de la France aux importations d'hydrocarbures est particulièrement préoccupante. Le Conseil d'État appelle à un renforcement des capacités énergétiques nationales, notamment à travers le développement des énergies renouvelables et la sécurisation des infrastructures.

L'Union européenne et la protection des secteurs stratégiques

Un autre enjeu majeur identifié par le Conseil d'État est l'articulation entre la souveraineté nationale et l'Union européenne. Alors que l'UE joue un rôle crucial dans de nombreux domaines, certains citoyens ressentent une perte de contrôle sur les décisions stratégiques prises à Bruxelles.

Emmanuel Macron, lors de son discours au Conseil d'État, a rappelé que "la souveraineté française s'écrit en Europe". Pourtant, le Conseil souligne la nécessité de réintroduire des "clauses bouclier" dans les textes européens, permettant aux États membres de préserver leur autorité sur des sujets sensibles comme la sécurité et l'ordre public.

En lien avec cette articulation, la relocalisation de la production des biens essentiels est une priorité pour protéger la souveraineté nationale. Le Conseil d'État propose d'introduire des mécanismes qui garantissent la souveraineté sur des secteurs stratégiques comme le numérique, l'alimentation et la défense.

L'adoption de mesures pour mieux articuler la relation entre la France et l'Union européenne doit s'accompagner de la mise en place d'une véritable doctrine de souveraineté. Le rapport propose de cartographier les dépendances actuelles de la France pour mieux comprendre les points critiques et agir en conséquence.