Stellantis ajuste sa gouvernance et redistribue les rôles clés

Une nouvelle dynamique se met en place au sein du groupe, avec un remaniement des postes de direction et la mise en place d'une stratégie plus locale. Entre restructuration marketing et recentrage sur la qualité, Stellantis ajuste son cap.

Deux mois après le départ de Carlos Tavares, Stellantis poursuit sa restructuration interne. Le groupe a annoncé une série de nominations et de départs visant à simplifier son organisation et à renforcer la gestion de ses marques. Antonio Filosa prend de nouvelles responsabilités, tandis que Peugeot, DS Automobiles et Jeep changent de direction.

Une réorganisation stratégique au sein des marques

Stellantis a officialisé plusieurs changements à la tête de ses marques. Alain Favey prend la direction de Peugeot, succédant à Linda Jackson, qui quitte l'entreprise après une carrière de plusieurs décennies. Ce Français, diplômé d'HEC, a évolué dans le groupe Volkswagen avant de diriger Europcar, propriété du constructeur allemand.

Xavier Peugeot est nommé à la tête de DS Automobiles, en remplacement d'Olivier François, désormais en charge d'une nouvelle direction marketing mondiale. Il était auparavant responsable des véhicules utilitaires de Stellantis, un secteur clé du groupe.

Chez Jeep, Stellantis a confié les rênes à Bob Broderdorf, un cadre expérimenté du groupe FCA. Il hérite de la gestion d'une marque en difficulté, particulièrement en Amérique du Nord, où la qualité des véhicules a été critiquée.

Anne Abboud prend quant à elle la direction de Stellantis Pro One, l'unité dédiée aux véhicules utilitaires. Déjà en charge des ventes mondiales des véhicules commerciaux, elle voit son rôle élargi avec la responsabilité directe de la division.

Antonio Filosa renforce son influence

Dans le cadre de cette restructuration, Antonio Filosa se voit attribuer un rôle stratégique. Déjà responsable des marchés nord et sud-américains, il prend la tête de la direction mondiale de la qualité. Cette nomination intervient alors que le groupe est confronté à des problèmes de fiabilité sur plusieurs modèles, notamment la Citroën C3 et la DS3, affectées par des airbags défectueux fournis par Takata, entraînant des rappels massifs en Europe.

Selon Les Echos, ce remaniement marque une volonté de "simplifier davantage notre organisation et d'accroître notre agilité au niveau local et notre rigueur d'exécution", a déclaré John Elkann, président de Stellantis.

Le positionnement d'Antonio Filosa au sein du groupe alimente également les spéculations sur son avenir. Il est régulièrement cité comme l'un des candidats les plus sérieux à la succession de Carlos Tavares. Stellantis a confirmé que son futur directeur général sera nommé "dans le courant du premier semestre 2025".

Un modèle plus décentralisé et une nouvelle approche marketing

Au-delà des changements de direction, Stellantis restructure son modèle de gouvernance. L'entreprise mise sur une organisation plus décentralisée, avec une plus grande autonomie pour les marchés régionaux. Jean-Philippe Imparato (Europe), Maxime Picat (reste du monde) et Antonio Filosa (Amériques) se voient confier plus de responsabilités stratégiques, notamment en matière de planification des gammes et de gestion des usines.

Dans le même temps, une nouvelle direction mondiale du marketing est créée et confiée à Olivier François selon Le Figaro, également responsable de Fiat. Cette entité aura pour mission de renforcer la visibilité des marques du groupe à travers la publicité, les événements mondiaux et le sponsoring. Stellantis cherche ainsi à optimiser ses investissements dans un domaine qui avait été relégué au second plan sous l'ère de Carlos Tavares, une approche qui avait été critiquée en interne.

Ces annonces interviennent alors que le groupe fait face à des défis majeurs, notamment une concurrence renforcée de la part des constructeurs chinois et des difficultés sur le marché américain, où ses ventes ont chuté en 2024.