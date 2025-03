Intel nomme Lip-Bu Tan PDG et prend un nouveau cap pour surmonter la crise

Alors qu'Intel accumule les difficultés dans l'intelligence artificielle et la production de puces avancées, un ancien membre du conseil d'administration prend la tête de l'entreprise. Un choix qui doit permettre au groupe de renouer avec la croissance.

Intel a annoncé la nomination de Lip-Bu Tan comme nouveau PDG. Il succède à Pat Gelsinger, évincé en décembre 2024, et prendra ses fonctions le 18 mars 2025. Ancien membre du conseil d'administration, il devra gérer un groupe en perte de vitesse, confronté à la domination de Nvidia et TSMC, ainsi qu'à une baisse importante de sa capitalisation boursière.

Une nomination dans un contexte difficile

Lip-Bu Tan, 65 ans, a dirigé Cadence Design Systems de 2009 à 2021, avant de rejoindre le conseil d'administration d'Intel. Il avait quitté cette fonction en août 2024 en raison de désaccords avec la direction sur la gestion du groupe. Frank D. Yeary, président exécutif du conseil d'administration, a déclaré dans un communiqué publié par Silicon : "Lip-Bu est un leader exceptionnel dont l'expertise du secteur technologique, les relations étroites avec les écosystèmes produits et fonderies, ainsi que son expérience avérée en matière de création de valeur pour les actionnaires sont exactement ce dont Intel a besoin pour son prochain PDG".

Intel a vu sa capitalisation boursière chuter de 57% en 2024. L'entreprise a été retirée de l'indice Dow Jones, remplacée par Nvidia. Son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2024 a atteint 14,3 milliards de dollars, en baisse de 7% sur un an, selon L'Usine Nouvelle. Les difficultés d'Intel dans l'intelligence artificielle et la fabrication de puces avancées ont aggravé la situation. En septembre 2024, l'entreprise a suspendu plusieurs projets d'usines en Europe et aux États-Unis, dont deux sites en Allemagne et en Pologne.

Un secteur en pleine mutation

Les concurrents d'Intel ont renforcé leur position sur le marché des semi-conducteurs. Nvidia a généré 100 milliards de dollars de revenus en 2024 sur le segment de l'intelligence artificielle, contre seulement 500 millions pour Intel, selon Le Figaro. Advanced Micro Devices (AMD) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ont consolidé leur avance technologique, notamment dans la production de puces inférieures à 4 nm.

Reuters a révélé que TSMC aurait proposé une coentreprise avec Nvidia, AMD, Broadcom et Qualcomm pour acquérir certaines fonderies d'Intel. Dans un message adressé aux employés, Lip-Bu Tan a reconnu les difficultés actuelles : "Le rythme du changement continue de s'accélérer et la concurrence est intense. Vous le comprenez mieux que quiconque, et je sais que ces dernières années ont été difficiles pour vous et vos équipes".

Les défis qui attendent Lip-Bu Tan

Le nouveau PDG devra relancer la production et renforcer la compétitivité d'Intel sur le marché des processeurs IA. La baisse des ventes de PC a fragilisé l'activité historique du groupe. En parallèle, Intel a engagé un vaste plan de licenciement en 2024, supprimant 15% de ses effectifs.

Lors de son discours d'introduction, Lip-Bu Tan a insisté sur la nécessité d'accélérer l'innovation et de regagner la confiance des clients. "Dans les domaines où nous avons le vent en poupe, nous devons redoubler d'efforts et renforcer notre avantage. Dans les domaines où nous sommes en retard sur la concurrence, nous devons prendre des risques calculés pour nous démarquer et faire un bond en avant" a-t-il déclaré, cité par Les Échos.

Intel devra également résoudre les tensions internes. Lip-Bu Tan avait quitté le conseil d'administration en 2024 en raison de désaccords sur la restructuration et l'organisation du groupe. Il dénonçait notamment une culture d'aversion au risque et un effectif trop important. Son retour intervient dans un contexte où certains analystes évoquent un possible démantèlement progressif du groupe, plusieurs de ses actifs suscitant l'intérêt de concurrents.