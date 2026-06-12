Insee : l'inflation accélère à 2,4% sur un an en mai 2026, portée par l'énergie

En mai 2026, l'Insee estime l'inflation à 2,4% sur un an, après 2,2% en avril, avec l'énergie en moteur principal.

Selon l'Insee, qui a confirmé en seconde lecture son estimation provisoire (Informations rapides n°140 du 12 juin 2026), les prix à la consommation augmentent de 2,4% sur un an en mai, contre 2,2% en avril. L'institut impute cette accélération à "l'accélération des prix de l'énergie, portée ce mois-ci par une hausse de ceux du gaz" (+11,3% après -3,1% en avril). Parallèlement, les prix des services accélèrent "mais dans une moindre mesure" (+2,1% après +1,8%), tandis que l'alimentation ralentit légèrement (+1,1% après +1,2%). Les produits manufacturés (-0,6%) et le tabac (+3,2%) évoluent au même rythme qu'au mois précédent. L'inflation sous-jacente s'établit à 1,5%, après 1,2% en avril. L'Insee indique également que l'indice des prix à la consommation harmonisé augmente de 2,8% sur un an en mai, après 2,5% en avril.

Progression récente et données provisoires

La chronologie immédiate fait état d'une inflation de +1,7% sur un an en mars, puis +2,2% en avril et +2,4% en mai. Sur un mois, l'indice progresse de +0,1% en mai après +1,0% en avril. L'Insee a confirmé ces chiffres le 12 juin 2026, après une première estimation provisoire publiée le 29 mai.

Dans une analyse de septembre 2022 (Insee Analyses n°75), l'institut avait estimé que, entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, la hausse des prix de l'énergie avait contribué à 3,1 points d'inflation sur un total de 5,3%. Les mesures de bouclier tarifaire avaient réduit cet effet de moitié. L'étude souligne également que les ménages à revenus modestes subissent plus fortement la hausse de l'énergie, le bouclier atténuant particulièrement l'inflation pour les plus modestes et les plus âgés.