Le PIB de la zone euro a progressé de 0,4% au deuxième trimestre 2026, confirmant la résilience de l'union monétaire

La croissance du produit intérieur brut de la zone euro confirme la résistance de l'économie européenne face aux tensions géopolitiques et énergétiques.

La zone euro confirme sa résilience au deuxième trimestre. Selon les données publiées vendredi 14 août 2026 par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne (UE), le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,4% au deuxième trimestre par rapport au premier, confirmant une première estimation et la résistance de l'union monétaire malgré le conflit au Moyen-Orient.

Cette progression du PIB intervient dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes. Depuis plusieurs mois, le conflit au Moyen-Orient pèse sur l'économie mondiale, notamment en raison de ses répercussions sur les marchés de l'énergie. Les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et les attaques contre des infrastructures énergétiques ont entraîné une volatilité importante sur les marchés mondiaux de l'énergie et ont poussé les prix pétroliers et gaziers à la hausse. Malgré ces chocs, la zone euro parvient à maintenir une croissance modérée.

Une économie résiliente face aux chocs

L'économie de la zone euro est restée résiliente en 2025, malgré l'incertitude et les chocs liés aux politiques commerciales. Cette capacité à absorber les perturbations extérieures se confirme au deuxième trimestre 2026, alors que les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie auraient pu freiner la reprise. La croissance économique européenne devrait se situer entre 1,4% et 1,5% en 2025, selon différentes estimations d'analystes, et rester autour de 1% en 2026.

La lecture des chiffres de la croissance européenne doit toutefois être nuancée. La petite Irlande, qui représente un peu plus de 3% du PIB de l'UE, embellit artificiellement les statistiques de croissance européenne. Ce phénomène s'explique par la présence de grandes multinationales dans le pays, dont les activités financières et commerciales ont un impact disproportionné sur les agrégats macroéconomiques de la zone euro.