OpenAI lève 11 milliards de dollars pour une valorisation de 1 250 milliards

L'entreprise d'intelligence artificielle boucle une première tranche de financement à une valorisation inférieure à ses ambitions initiales, dans un contexte de marché plus prudent.

OpenAI a levé 11 milliards de dollars lors de la première clôture d'un tour de table valorisant la société à 1 250 milliards de dollars. Cette opération, réalisée vendredi 6 novembre 2026, marque une étape importante pour le leader de l’intelligence artificielle, mais elle s’est faite à une valorisation inférieure à l’objectif initialement visé de 1 400 milliards de dollars. La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a confirmé la valorisation de 1 250 milliards de dollars lors d'une interview télévisée.

Selon des informations de presse, OpenAI avait initialement cherché à lever 30 milliards de dollars ou plus à une valorisation de 1 400 milliards de dollars. Le montant levé couvre environ 37% de l'objectif initial. Parmi les investisseurs ayant participé à cette première tranche figurent SoftBank et MGX d'Abu Dhabi. La deuxième partie du tour de table pourrait porter le total à 20 milliards de dollars, avec un suivi potentiel jusqu'à 9 milliards de dollars supplémentaires. Cependant, la deuxième partie du tour de table d'OpenAI n'est pas encore finalisée.

Un contexte de marché plus prudent

La valorisation obtenue représenterait une hausse d'environ 46,7% par rapport à mars, lorsque OpenAI avait levé 122 milliards de dollars à une valorisation de 852 milliards de dollars, mais cette estimation reste approximative, la valorisation actuelle étant pré-money et la base de comparaison de mars n'étant pas claire. Malgré cette progression, la société doit composer avec un marché de l'IA qui connaît un refroidissement de l'appétit des investisseurs, avec des valorisations privées en baisse et des perspectives d'introduction en bourse plus incertaines. Ce contexte explique en partie pourquoi la levée de fonds s’est faite à une valorisation inférieure aux attentes initiales.

La concurrence reste vive dans le secteur. Anthropic, un rival d’OpenAI, prévoit une introduction en bourse au Nasdaq à la mi-novembre, avec une valorisation estimée par certains investisseurs à environ 1 500 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 2 000 milliards attendus précédemment.

Croissance rapide, dépendance aux financements

Malgré ce climat plus prudent, OpenAI continue d’afficher une forte croissance. Sarah Friar a déclaré que l'activité d'OpenAI a crû de 70% d'un trimestre sur l'autre au troisième trimestre. Elle a également indiqué que l'activité entreprise d'OpenAI a doublé et que les revenus sont répartis à parts égales entre les segments grand public et entreprise. Friar a cité 1,2 milliard d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT et un rythme publicitaire de 1 milliard de dollars en août.

Cette dynamique de croissance rapide s’accompagne toutefois d’une forte dépendance aux financements pour soutenir l’expansion et les investissements technologiques. Microsoft est particulièrement concerné par la valorisation d'OpenAI, qui affecte ses résultats, tandis que NVIDIA est exposé à la capacité d'OpenAI à financer ses plans. Microsoft a enregistré un gain de 207 millions de dollars sur sa participation OpenAI au troisième trimestre, contre une perte nette de 3,1 milliards un an plus tôt. NVIDIA a indiqué que les engagements actuels et prévus d'OpenAI représentent environ 12 gigawatts de ses capacités de calcul.