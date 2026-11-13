Une panne de Microsoft 365 paralyse les entreprises dans de nombreux pays

Depuis jeudi soir, une interruption majeure des services Microsoft 365 paralyse entreprises, administrations et services publics dans de nombreux pays, provoquant des perturbations en chaîne.

Depuis le soir du jeudi 12 novembre, une panne géante affectant les services cloud de Microsoft 365, notamment la messagerie Outlook, entraîne des perturbations en cascade à travers le monde. Ce vendredi matin 13 novembre 2026, l’incident touchant les outils en ligne du géant américain n’était toujours pas résolu.

L’incident paralyse une majorité d’organisations fortement dépendantes des outils du géant américain : entreprises, gouvernements, écoles, hôpitaux…

Des administrations et services publics à l’arrêt

En Nouvelle-Zélande, le gouvernement a prévenu que la messagerie des ambassades et des consulats était perturbée, et les services de l’immigration ont annoncé la suspension des nouvelles demandes de visas, étant dans l’incapacité de traiter celles déjà déposées.

Le gouvernement japonais a reconnu que ses systèmes d’information étaient affectés. Aux Philippines, la Cour suprême indique également rencontrer des difficultés pour recevoir et envoyer des e-mails.

Aux Etats-Unis, plusieurs grandes villes, dont Miami Beach, Austin, Burbank et Pasadena, ont vu leurs administrations signaler qu’elles ne pouvaient plus accéder à leurs courriels. Sur le réseau social X, le comté de Baltimore invite : "Si vous avez besoin d’aide, contactez le service approprié par téléphone", tout en assurant que le numéro d’appel d’urgence 911 fonctionne correctement.

Dans plusieurs entreprises, des salariés indiquent qu’ils ne parviennent plus à utiliser certains outils distincts de Microsoft. En cause : ces services exigent une authentification via un code transmis par e-mail, que les utilisateurs ne peuvent pas recevoir.

Alors que les vacances d’été se déroulent en décembre et janvier en Australie, des médias du pays relaient les témoignages d’élèves paniqués. En pleine préparation de leurs examens de fin d’année, ils ne peuvent plus accéder à leurs cours en ligne.

En Australie, des patients et des médecins de certains hôpitaux signalent des difficultés de prise en charge, notamment pour accéder aux prescriptions envoyées par courrier électronique.

En Inde, des difficultés dues à la panne Microsoft ont contraint à annuler quelques vols, sans toutefois fortement perturber le trafic aérien. En Australie, selon ABC News, une voyageuse a indiqué que son avion avait pris du retard parce que le capitaine ne recevait pas par mail les documents de vol. Toujours auprès d'ABC News, un résident de Melbourne a aussi déclaré avoir raté un entretien d'embauche, ne pouvant pas se connecter en visioconférence sur Teams.

Réactions et précédents

Sur les réseaux sociaux, certains salariés ont plaisanté sur cette situation. Ils y voyaient une pause bienvenue au milieu de leur flot quotidien d'e-mails. "A quiconque travaille à résoudre la panne Microsoft, lance un utilisateur sur X, prenez votre temps !" Cette panne représente l’incident le plus important affectant Microsoft depuis l’épisode de 2024, qui concernait l’outil CrowdStrike.