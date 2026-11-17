Les intentions de recrutement de cadres atteignent leur plus bas niveau depuis la création du baromètre de l'APEC, affectant tous les secteurs sauf l'industrie.

Les intentions de recrutement de cadres en France connaissent une chute inédite, selon la dernière enquête de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). Seules 6% des entreprises françaises envisagent de recruter au moins un cadre dans les prochains mois. C'est le niveau le plus faible jamais enregistré par le baromètre trimestriel des intentions de recrutement de l'Apec depuis sa création, en 2020.

Un contexte économique et politique dégradé

L'organisme prévoyait néanmoins, au début de 2026, un rebond de leurs recrutements durant cette année-là, après une baisse marquée de 11% en 2024 et 2025. Cette dynamique a toutefois été inversée par la dégradation de la conjoncture, sur fond d'incertitude politique et budgétaire. Les perspectives d'investissement des entreprises s'affaiblissent : pour 2026, l'investissement projeté diminue de 0,3%, d'après l'Insee. Hélène Garner, directrice des données et des études de l'Apec, rappelle qu'il s'agit d'"un niveau similaire à celui de 2024, année du retournement du marché de l'emploi cadre".

Cette situation pèse particulièrement sur les petites et moyennes entreprises, qui sont les plus affectées. Particulièrement préoccupées par leur trésorerie, leurs intentions d’embauche chutent à 8%, contre 12% en 2025. Les très petites entreprises affichent des intentions stables mais faibles, à 4%.

La plupart des secteurs sont touchés par la morosité, y compris ceux habituellement favorables à l’emploi cadre. L’informatique, le conseil, l’audit, la communication et l’ingénierie connaissent une baisse marquée. Leurs intentions de recrutement atteignent 10%, en recul de 6 points sur un an.

Le secteur de la construction est particulièrement touché. Cette année, il a subi à la fois le recul des investissements dans l’immobilier, la hausse du prix des matières premières et la diminution de la commande publique. Ses intentions d’embauche atteignent seulement 1% (− 4 points). Cette situation inquiète fortement les salariés du secteur : près d’un cadre de la construction sur deux craint pour son poste, soit une hausse de 16 points en un an.

L’industrie constitue la seule exception. Grâce à la croissance dans l’aéronautique, le spatial, l’armement et la défense, ses intentions d’embauche atteignent 5% (+ 1 point sur un an). Elles restent faibles, mais dépassent légèrement leur niveau de l’année précédente.

La diminution des intentions de recrutement s’explique principalement par un climat anxiogène, tant du côté des entreprises que des cadres. Cette morosité nourrit un important sentiment d’insécurité parmi ces derniers. Désormais, 27% des cadres redoutent de perdre leur emploi, un chiffre en hausse de 3 points sur un an. Toutes les catégories de profils et d’entreprises sont concernées, y compris les cadres les plus expérimentés : 21% des 55 ans et plus disent craindre d’être licenciés.

Chez les jeunes cadres, la situation apparaît encore plus préoccupante. 37% des moins de 35 ans redoutent d'être mis au chômage, une hausse de 7 points en un an. Hélène Garner analyse : "On continue d'observer un désir de mobilité chez les jeunes cadres, mais qui peut s'apparenter à une mobilité défensive, une manière de prendre les devants par peur du licenciement".

A ces inquiétudes s’ajoutent des difficultés sur le plan financier. La rémunération médiane globale des cadres baisse de 1,8%, une première depuis 2010, et leur pouvoir d’achat recule de 3,6%.